شركات تركية وإماراتية توقع 24 اتفاقية تعاون في الصناعات الدفاعية

وقعت شركات تركية وإماراتية، الأربعاء، 24 اتفاقية تعاون وحسن نية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال ملتقى استضافته العاصمة التركية أنقرة، وجمع بين "ساها إسطنبول" التركي، أكبر تجمّع صناعي في أوروبا، وبين مجموعة "ايدج"، أكبر تجمّع لشركات الدفاع والطيران في الإمارات.

وشارك في الفعالية التي حملت اسم "ملتقى SAHA-EDGE للصناعات الدفاعية"، "ساها" بـ 125 شركة، فيما شاركت "ايدج" بـ 10 شركات.

كما تخلل الملتقى الإعلان عن تأسيس شركة "MALATH" التي ستتولى مزاولة أنشطة "ايدج" في تركيا.

وعقب مراسم توقيع اتفاقيات التعاون وحسن النية، عقد خلوق بيرقدار، رئيس المجلس الإداري لـ "ساها إسطنبول" وفيصل البناي، رئيس المجلس الإداري لمجموعة "ايدج"، مؤتمرًا صحفياً مشتركاً.

وفي كلمة له خلال الملتقى، قال خلوق بيرقدار، إن الوظيفة الوحيدة لشركة "MALATH" ستكون تنسيق العلاقات الخاصة بالصناعات الدفاعية التركية وإدارة المشاريع المشتركة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن التجارة والاستثمارات المباشرة وفعاليات التطوير المشترك ستكون أيضاً ضمن نطاق فعاليات الشركة المؤسسة حديثاً.

بدوره، قال فيصل البناي إن اتفاقيات التعاون المبرمة بين "ايدج" و"ساها إسطنبول" تهدف لتعزيز التعاون التركي الإماراتي في مجال الصناعات الدفاعية.