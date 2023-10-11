شركة تكنولوجيا تركية تطوِّر برمجيات للتخفيف من انبعاثات وسائل النقل

قام أحد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بتطوير برنامج مصمم لحساب انبعاثات الكربون الناتجة عن أنشطة النقل، بهدف مساعدة الشركات على تعويض هذه الانبعاثات أو تقليلها.

وأوضح فرقان صادق أوغلو، مهندس الكهرباء والإلكترونيات ومدير شركة "سيمتريو" للحلول المستدامة Semtrio Sustainability، أن ما يقرب من 8 غرامات من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تنطلق مع نقل طن واحد من البضائع لمسافة كيلومتر واحد براً. وأكد أنه من خلال الطريقة التي توفرها برامجهم، يمكن جعل عمليات النقل والخدمات اللوجستية أكثر صداقةً واستدامةً للبيئة.

وشدد صادق أوغلو على أن تركيا إلى جانب العديد من البلدان الأخرى، تعهدت بالتزاماتٍ كبيرةٍ للحد من انبعاثات الكربون، حيث حدد الاتحاد الأوروبي أهدافه لتحقيق صافي الصفر لغاية عام 2050 ولتركيا لغاية عام 2053. وتلعب الانبعاثات الناشئة عن الأنشطة اللوجستية وخاصة نقل المنتجات، دوراً مهماً وحاسماً في تحقيق هذه الأهداف.

ووصف "التسليم الأخضر" بأنه حل رقمي تم تطويره خصيصاً لشركات التجارة الإلكترونية والشحن، لتمكين عمليات التسليم الصديقة للبيئة والخالية من الكربون. ومن خلال برمجياتها ومنصاتها الرقمية، تستطيع شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية حساب انبعاثات الغازات الدفيئة لديها وتلقي أساليب استراتيجية للحد منها. وإذا لم تتمكن الشركات من تقليل انبعاثاتها أو تعويضها، فإن البرنامج يساعدها على الاندماج في أسواق الكربون الطوعية، باستخدام طريقة موازنة الانبعاثات.

وبالإضافة إلى حسابات الانبعاثات، يقدم البرنامج خدمات استشارية للشركات لمراقبة آثارها الكربونية واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تأثيرها البيئي. كما أنه يوفر حلاً رقمياً محايداً ومتوازناً للكربون في عمليات التسوق عبر الإنترنت.

وأوضح صادق أوغلو أن تسليم البضائع الخالية من الكربون، يهدف إلى تقليل وتعويض انبعاثات الكربون في عمليات النقل. ولتحقيق نقل أخضرٍ من البداية إلى النهاية، أكد على أهمية استخدام المركبات الكهربائية ومركبات الوقود البديل، واختيار الطرق المثلى، واستخدام التغليف القابل لإعادة التدوير.

ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في تركيا اعتباراً من عام 2022، 24 شركة شحن وطنية و16 شركة شحن محلية تعمل بإجمالي 9.546 فرعاً.

هذا وقد أدى الارتفاع في خدمات التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة انبعاثات الكربون الناتجة عن الشحن والنقل، فوفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ارتفع عدد شحنات البضائع في تركيا من 624.1 مليوناً عام 2019 إلى أكثر من 1.14 ملياراً عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 84% في السنوات الثلاث الماضية.

وتفيد تقارير وكالة الطاقة الدولية، أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن نقل البضائع العالمية، بما في ذلك الشاحنات والطائرات والسفن والقطارات، تمثل 8% من إجمالي الانبعاثات العالمية. وبإضافة المستودعات والموانئ، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى 11%. وتعتبر أساليب التسليم الخضراء، ضرورية للحد من هذه الانبعاثات ودعم الاستدامة والأهداف البيئية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.