انطلاق منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع بإسطنبول

انطلقت في مدينة إسطنبول، الخميس، فعاليات منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الإفريقي الرابع، بتنظيم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وبرعاية وزارة التجارة التركية، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.

وقال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك، في كلمة خلال الافتتاح في مركز المؤتمرات بإسطنبول، إنه من المنتظر أن يشهد المنتدى اجتماعات واتفاقيات وتأسيس جسور تعاون جديدة بين تركيا وإفريقيا.

وأوضح أولباك أنهم سيتخذون خطوات مهمة في سبيل زيادة حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا من أجل بلوغ هدف 50 مليار دولار أولا، ومن ثم هدف 75 مليار دولار.

وأكد رغبة بلاده في زيادة التعاون مع الدول الإفريقية على مبدأ "رابح-رابح"، وخاصة في مجالات النقل والطاقة والصحة.

بدورها، أشارت وزيرة الصحة في جزر القمر، لوب ياقوت زيدو، إلى إمكانية أن يساهم المنتدى في تعزيز العلاقات بين تركيا والدول الإفريقية.

ولفتت إلى الحاجة إلى عقد شراكات مهمة بين الجانبين على مبدأ "رابح-رابح" في مجالات عدة، وخاصة في الصحة والاقتصاد والأمن.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة "بان- إفريقيا" التجارية والصناعية بجنوب إفريقيا، جوبوكا ج كاويشا، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة في مجالات النقل والاتصالات، إلا أن هذا الاهتمام يجب أن يتمتع بتخطيط أكبر.

وأوضح كاويشا أن الشركات التركية قامت بمشاريع مهمة في تنزانيا وزامبيا، مشددا على أهمية تعاون الشركات التركية والإفريقية في البحث والتطوير معا.

من جانبه، أكد جان-جاكوي نغونو، الشريك الإداري لشركة استشارات الطاقة "فينيرغرين"، على أهمية توظيف القدرات الشابة، موضحا أن 40 بالمئة من سكان القارة الإفريقية هم تحت سن الـ15 عاما.

وشدد جاكوي نغونو على ضرورة تأهيل وتعليم الشباب بشكل جيد، موضحا أنها مسألة طويلة الأمد.