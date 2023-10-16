إشادة سعودية بمعرض الخدمات الجوية "Routes World 2023" باسطنبول

أشاد الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي علي رجب، بمعرض Routes World 2023 المتخصص برحلات ومسارات الخطوط الجوية، وجهود تركيا في تنظيمه.

واعتبر رجب في حديث للأناضول، المعرض الذي نظم في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، بأنه يظهر الثقافة التركية والتعاون التركي في هذا القطاع.

وأكد أنّ هدف السعودية من المشاركة بهذا المعرض، تعزيز التعاون مع شركات الخطوط الجوية ومع المطارات، وفتح وجهات لرحلات جوية جديدة

وأعرب عن إعجابه بتنظيم المعرض قائلاً : "أنا متأكد من أن كافة زوار المعرض ممتنين من حسن الضيافة".

جدير بالذكر أن برنامج الربط الجوي السعودي أُطلِق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط السعودية بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل البرنامج بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

وينظم معرض "Routes World 2023" بمركز المعارض بإسطنبول بين 15 و17 أكتوبر/تشرين الأول.