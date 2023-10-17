انتخاب رجل الأعمال التركي حصارجكلي أوغلو رئيسا للاتحاد العالمي لغرف التجارة

انتخب رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيسا للاتحاد العالمي لغرف التجارة WCF الذي يضم 115 دولة.

وأوضح الاتحاد في بيان، الثلاثاء، أن حصارجكلي أوغلو سيتولى رئاسة الاتحاد العالمي لغرف التجارة حتى عام 2025.

وأضاف أن حصارجكلي أوغلو فاز في هذا المنصب بعد حصوله على أعلى الأصوات من بين 6 مرشحين للمنصب.

وتضمن البيان كلمة للمسؤول التركي أعرب فيها عن فخره بمنصبه الجديد، شاكرا ممثلي عالم الأعمال الدولي الذين اعتبروه جديرا بهذا المنصب.

الاتحاد العالمي لغرف التجارة "World Chamber Federation-WCF" منتدى عالمي أنشئ عام 2001، لزيادة التفاعل والتعاون بين غرف التجارة العالمية وتعزيز روابط التجارة العالمية ودعم الأعمال التجارية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.