"إسراء القابضة" تتحصل على جائزة "الشركة الأكثر نجاحاً" لعام 2023

حصلت شركة إسراء القابضة "ISRA HOLDING" على جائزة "الشركة الأكثر نجاحاً" لعام 2023، وذلك في برنامج التقييم الاقتصادي الرابع عشر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال "اسكون" (ASKON).

وقام وزير التجارة التركي عمر بولات بتسليم رئيس مجلس إدارة إسراء القابضة عبد الرحيم تافلي الجائزة.

وتعمل "إسراء القابضة"، في قطاعات العقارات والتمويل والسياحة والطاقة والتجزئة، وتقدم أنشطتها في مدن مختلفة من تركيا، وخاصة في إسطنبول، بخطط متجددة للاستثمارات.

وفي تعليقه بعد الحصول على الجائزة، قال رئيس مجلس إدارة "إسراء القابضة" عبد الرحيم تافلي: "أود أن أعرب عن امتناني وأشكر جميع موظفينا الذين ساهموا في حصولنا على هذه الجائزة في جميع المجالات التي نقدم خدماتنا فيها، نواصل رحلة الإنتاج مع مئات من الخبراء في مجالاتهم، دون المساس بقيمنا، وبفضل ما يقرب من ربع قرن من الخبرة، سنواصل خلق قيمة مضافة لبلدنا كما فعلنا حتى الآن".

وأضاف تافلي: "نحن في إسراء القابضة نحصل دائماً على جائزة العمل الصادق الذي نقوم به. في هذه الرحلة، نقوم دائماً بتحقيق المكاسب لمستثمرينا وشركائنا التجاريين، ونستطيع أن نقول أن هذه الجائزة التي تشرفنا بالحصول عليها هي نتيجة وثمرة عملنا ومجهوداتنا".

وأردف: "كما أن تسلم هذه الجائزة من يد سعادة وزير التجارة التركي البروفيسور الدكتور عمر بولات هو مصدر فخر لنا"، مضيفاً: "أود أن أشكر كل فرد من أفراد موظفي إسراء القابضة الذين نسير معهم في طريق النجاحات التي حققناها والتي سنحققها".

وتواصل الشركة التركية المعروفة عملها في سوق التطوير العقاري التركي، وتستمر أعمال الإنشاءات في مشاريعها المتعددة، والتي من المتوقع تسليم جزء منها مع نهاية العام القادم، وفق بيان "إسراء القابضة".