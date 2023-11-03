وزير إماراتي: التجارة مع تركيا ستبلغ 40 مليار دولار بعد 5 سنوات

أعرب وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، الجمعة، عن أمله في أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي وأنقرة 40 مليار دولار بعد 5 سنوات.

وفي تصريح للوزير الإماراتي، لوكالة الأناضول على هامش زيارته إلى تركيا، أشار إلى أن البلدين سجلا نمواً جيداً في التجارة غير النفطية، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين تركيا والإمارات بلغ 18 مليار دولار.

وأوضح الزيودي أن التجارة الثنائية سجلت نمواً جيداً في النصف الأول من العام، مبيناً أنها وصلت إلى قرابة 13.5 مليار دولار في النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أهمية القطاع الخاص في التجارة الثنائية.

وقال: "نريد أن نضمن استفادة القطاع الخاص من هذه العلاقة الوثيقة والاتفاقيات، أنا واثق من أننا سنرى أرقاما كبيرة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "سنرى 40 مليار دولار بعد 5 سنوات، ونريد مواصلة هذا الزخم".

وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أفاد مؤخراً، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام 2022، فيما وصل إلى 14 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.