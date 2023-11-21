تركيا والجزائر توقعان 12 اتفاقية تعاون وتمددان اتفاقية الغاز الطبيعي

تكلّل الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الثلاثاء، بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات.

ووقع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون على البيان المشترك في حفل خاص بعد اجتماع مجلس التعاون والذي تضمن 12 اتفاقية تعاون.

وشملت اتفاقيات التعاون التي وقع عليها المسؤولون الأتراك والجزائريون، مجالات التجارة والتعليم والثقافة والسينما والبيئة والعلوم.

في السياق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، تمديد اتفاقية استيراد تركيا الغاز الطبيعي من الجزائر 3 سنوات.

وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، أكد الوزير التركي تمديد الاتفاقية التي تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 حتى عام 2027.

وأشار إلى أنّ اتفاقية التمديد تمت في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الثلاثاء بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون.

واتفاقية التمديد وقعت بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" والشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" وهي مستمرة منذ عام 1988.

وينص العقد الحالي الموقّع بين "سوناطراك" و"بوتاش" على مواصلة تركيا استيراد تركيا استيراد 4.4 مليارات متر مكعّب سنويا والمتضمنة في العقد السابق.

والثلاثاء، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى الجزائر، وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أشار أردوغان إلى أن المحادثات والمشاورات بين البلدين في السنوات الثلاث الأخيرة، "أسفرت وما زالت تسفر عن نتائج جيدة".

ولفت الرئيس التركي إلى قرار تأسيس "مجلس التعاون رفيع المستوى" خلال زيارته السابقة للجزائر عام 2020، وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس السنة الفائتة في العاصمة أنقرة.

وتطرق أردوغان إلى التجارة الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى تحقيق رقم قياسي العام المنصرم في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليارات دولار.