الرئيس التركي: الطلب على المنتجات والخدمات الحلال آخذ في الازدياد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن "الطلب على المنتجات والخدمات الحلال المعتمدة يتزايد، لأن هذه المنتجات نظيفة وصحية ويفضلها المسلمون".

جاء ذلك في رسالة مصورة إلى "القمة العالمية التاسعة للحلال"، والنسخة العاشرة من معرض "إكسبو" للمنتجات الحلال لدول منظمة التعاون لإسلامي، في إسطنبول، الذي يختتم فعالياته غداً الأحد.

ولفت أردوغان، إلى أن "إجمالي حجم سوق الحلال العالمي يبلغ حاليا 5 تريليونات دولار، ويشمل ذلك قطاعات مختلفة على رأسها المواد الغذائية، والسياحة ومستحضرات التجميل والتمويل".

وجدد الرئيس التركي دعوته لجميع دول منظمة التعاون الإسلامي لتصبح أعضاء في "معهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية" (SMIIC) وبالتالي القضاء على الإشكاليات والخلافات المتعلقة بمنح شهادات الحلال واعتمادها.

كما أشار الرئيس أردوغان، إلى أن "تركيا أظهرت الأهمية الكبيرة التي توليها لهذا الموضوع من خلال هيئة اعتماد الحلال، التي أسستها".

وأضاف "عبر دعم هيئتنا وأنشطتها دائما، سنضمن وصول قطاع الحلال إلى المكانة التي يستحقها في بلدنا".

والخميس، انطلقت في مدينة إسطنبول، فعاليات معرض "حلال إكسبو 2023" الدولي، والقمة العالمية للحلال، برعاية من الرئاسة التركية.