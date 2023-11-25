مباحثات اقتصادية تركية روسية في أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، السبت، مباحثات تركية روسية في مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جودت يلماز، نائب الرئيس التركي مع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي المتواجد في أنقرة حالياً للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وتخلل اللقاء، الذي عقد في المجمع الرئاسي بأنقرة، تأكيد الطرفين على ضرورة رفع التبادل التجاري بين تركيا وروسيا إلى 100 مليار دولار، وفق وكالة الأناضول.

وأكد الجانبان على أهمية تنويع الاستثمارات المتبادلة وبالأخص في مجال تعزيز البنى التحتية للموانئ، وتسريع مراحل التصدير، وتنويع السلع التجارية المصدّرة.

وشهد اللقاء أيضاً مباحثات حول الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي أكد يلماز ونوفاك، على ضرورة حلّه عبر الحلول السلمية الدائمة.

كما أكد المسؤولان على استعداد تركيا وروسيا لبذل الجهود اللازمة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما التقى وزير التجارة التركي عمر بولات، في وقت لاحق السبت، نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك في أنقرة.

وجرى اللقاء في مقر وزارة التجارة، قبيل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وعُقد بشكل مغلق عقب التقاط الصور، بحسب وكالة الأناضول.