وزير الصناعة التركي: هدفنا رفع التبادل التجاري مع المجر إلى 6 مليارات دولار

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والمجر اقترب من 4 مليارات دولار، وأن البلدين تمضيان قدما لتحقيق رؤية زعيميهما في الوصول إلى 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، قيّم فيه الزيارة التي أجراها إلى المجر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في بودابست.

وأعرب كاجر عن اعتقاده بأن الصناعات الدفاعية ستشكل الركيزة الأساسية في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات دولار، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف الوزير التركي أن الرئيس أردوغان سيزور المجر يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم، للمشاركة في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأشار كاجر إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون مهمة للغاية في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والمجر، وأن العلاقات التجارية بين الجانبين ستتسارع بشكل أكبر مع تلك الاتفاقيات.

وتابع قائلاً: "تنفذ المجر حاليا برنامجا مهما في مجال الصناعات الدفاعية وخاصة فيما يخص تحديث جيشها، وتركيا تسعى لأن تلعب مؤسساتها الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية دورًا أكثر فعالية في هذا البرنامج".

وأكد كاجر أن تركيا تعلق أهمية كبيرة على مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشتركة في نطاق التعاون التركي المجري.