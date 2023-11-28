قمة اقتصاديات التسوق في إسطنبول: تألق "إسراء القابضة" وتأكيد على نمو قطاع البيع بالتجزئة

جمعت قمة اقتصاد التسوق الرابعة عشرة التي تنظمها جمعية مراكز التسوق والمستثمرين (AYD) هذا العام 2023، بين الشركات الرائدة في تركيا ومستثمري القطاع وتجار التجزئة ومديري مراكز التسوق والشركات التي تدعم هذا القطاع.

وفي هذا الحدث الاستثنائي، أدلى نائب وزير التجارة التركي محمود جورجان بتصريحات مهمة في القمة، وجرى مناقشة قطاع مراكز التسوق التي يبلغ حجم الاستثمارات فيها 50 مليار دولار.

وبرز قطاع مراكز التسوق في قمة "AYD" الرابعة عشرة، التي تستقطب ملايين الزوار المحليين والأجانب كل عام وتقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد التركي.

وشارك في القمة، التي نظمتها "إسراء القابضة"، علامات تجارية كبيرة مثل "Fiba Commercial، وECE Türkiye، وISS, Multi، وEsas Gayrimenkul للعقارات، وRönesans Gayrimenkul للعقارات، وAvrupakent GYO، وNata Holding القابضة، وAkiş GYO، ومراكز التسوق Aqua Florya AVM، وAkmerkez، وİstinye Park AVM وشركتي Securitas وTepe"، حيث تمت مناقشة استثمارات بحجم 50 مليار دولار.

وحصلت مشاريع V Mall İstanbul، التي تنفذها شركة "إسراء القابضة"، أحد المؤثرين المهمين في قطاع مراكز التسوق، بالتعاون مع V Mall İstanbul، التي عهدت إدارتها إلى ECE Türkiye وV Metroway والإدارة الخاصة لولاية أغري، على إعجاب الزوار.

وفي حديثه في قمة اقتصاد التسوق، قدم رئيس مجلس إدارة شركة الإسراء القابضة عبد الرحيم تافلي تصريحات مهمة حول حاضر ومستقبل القطاع، في حلقة نقاش بعنوان "نماذج تمويل مراكز التسوق وفرص الاستثمار المستدام"، كما شارك تفاصيل عن نماذج التمويل الجديدة مع الزوار.

التمويل المستدام وأهميته الكبيرة على مستقبل مراكز التسوق

وفي إطار النقاشات الغنية والمعمقة التي شهدتها قمة اقتصاديات التسوق والبيع بالتجزئة، المنعقدة في إسطنبول، برزت مسألة مهمة تتعلق بالتحولات الاستراتيجية في قطاع البيع بالتجزئة والمراكز التجارية.

وشهدت قمة اقتصاديات التسوق، التي جذبت حضوراً مميزاً من دول عديدة حول العالم، مشاركة كبار الأسماء في قطاع الصناعة، بما في ذلك "جيانا فيشر"، الرئيسة التنفيذية لشركة ECE العالمية، وأصحاب أكبر الماركات العالمية، وقادة المولات الكبرى مثل "استينيا بارك وأكوا فلوريا"، بالإضافة إلى شركات ضخمة مثل "رونيسانس وأوروبا" وغيرها، وكانت هذه الفعالية منبراً لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير القطاع وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".

وفي هذا الإطار، لفتت الزيادة في الاهتمام بتأسيس صناديق الاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة انتباه الحضور، وبشكل خاص تلك التي تتبع نماذج تمويلية تشاركية ومستدامة، مشروعا V Metroway وV Mall Istanbul، اللذان تطورهما شركة "إسراء القابضة"، إذ جرى تقديمهما كنماذج رائدة في هذا المجال، مع تأكيد على ترخيصهما من هيئة سوق المال التركية.

"وهذه المشروعات لا تعكس فقط النجاح في تحقيق العوائد المالية العالية والاستفادة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة، بل تمثل أيضاً النهج الابتكاري والمستدام الذي يجب أن يتبعه القطاع"، وفق بيان الشركة.

وذكر بيان عن شركة "إسراء القابضة" أن "الملفت في هذه القمة التأكيد على دور صناديق الاستثمار كأدوات فعّالة ليس فقط في جذب رأس المال، بل في تعزيز النمو المستدام والمسؤول في قطاع البيع بالتجزئة والعقارات، وتميز مشروعي V Metroway وV Mall Istanbul يرسم ملامح مستقبل القطاع ويؤكد على أهمية التكامل بين الابتكار والاستدامة والاستفادة من السياسات الحكومية الداعمة في بناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة".

نقطة تحول مركزية في القطاع

وأضاف البيان: "في تحليل عميق لتأثيرات قمة اقتصاديات التسوق والبيع بالتجزئة التي أُقيمت مؤخراً في إسطنبول، نجد أن هذا الحدث لم يكن مجرد تجمع عابر لأصحاب المصالح في القطاع، بل كان نقطة محورية تعكس التحولات العميقة في بنية سوق البيع بالتجزئة والمراكز التجارية، ويمكننا القول إن القمة، بحضورها الواسع ومحاورها العميقة، قدمت منصة لا غنى عنها لفهم الديناميكيات الاقتصادية التي تشكل المستقبل في هذا القطاع الحيوي".

من الجدير بالذكر أن اقتراب افتتاح مول V Metroway يمثل تتويجاً لهذا التحول، حيث يعد المول أحد أبرز الإضافات الجديدة إلى سوق التجزئة في إسطنبول، وما يزيد من أهميته هو الإعلان الأخير من وزير المواصلات التركي حول افتتاح محطة مترو المطار الجديدة في مارس/ آذار القادم، وهذه الخطوة لا تمثل فقط تحسيناً في البنية التحتية للمواصلات، بل تعزز من إمكانية الوصول إلى المول وتعد بزيادة كبيرة في الحركة التجارية، مما يؤكد على الدور الاستراتيجي للتكامل بين قطاعي المواصلات والتجارة في تحفيز النمو الاقتصادي".

مستقبل القطاع والرؤية الاقتصادية

وأضافت الشركة: "في تحليل لمستقبل التطوير العمراني في تركيا، يتبين أن صناديق الاستثمار العقاري تشكل ركيزة أساسية في هذه الديناميكية، وتُعد هذه الصناديق ليست فقط مصادر تمويل حيوية، بل أيضاً محركات للابتكار والنمو في قطاع العقارات. وفي هذا السياق، تبرز رؤية إسراء القابضة كنموذج للريادة والتميز، وتُظهر الشركة، من خلال توسعها المستمر ونسب النمو الكبيرة التي حققتها، قدرتها الفائقة على التكيف مع تغيرات السوق وتحديات القطاع، حيث تستمر أعمال الإنشاءات في مشاريعها الحالية بوتيرة متسارعة، ما يُعزز من مكانتها كلاعب أساسي في مجال التطوير العمراني".

ويُعد توقيع الشركة مؤخراً لعقد شراكة مع الحكومة التركية خطوة استراتيجية مهمة، تعكس ثقة الحكومة في قدرات "إسراء القابضة" وإسهاماتها الفعالة في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلاد، وتُشير هذه الشراكة إلى "التزام الشركة بمواصلة مسيرة النمو والتطوير بالتوافق مع أهداف الحكومة واحتياجات المجتمع"، وفق البيان.

وختم البيان: "إن مستقبل التطوير العمراني في تركيا يشكل مجالاً حيوياً مليئاً بالفرص. وفي هذا الإطار، تُعد إسراء القابضة نموذجاً لكيفية تحقيق النجاح والتميز في القطاع، مع استمرارها في تطوير مشاريعها وتحقيق نسب نمو مرتفعة، ومواصلة أعمال الإنشاءات بوتيرة متسارعة، تُظهر الشركة قدرتها على قيادة التغيير في القطاع العقاري، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتطوير الشامل الذي يخدم الاقتصاد والمجتمع".