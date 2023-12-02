مصنع "ميتا ديفينس" التركي لإنتاج العيارات النارية يدخل الخدمة

بدأ مصنع "ميتا ديفينس" (Mite Defence) التركي للعيارات النارية الإنتاج المتسلسل ليسهم في تلبية احتياجات البلاد من الذخيرة الخفيفة بإمكانات محلية.

ويقع المصنع في ولاية تشوروم شمالي تركيا، ووضع حجر أساسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف أغسطس/ آب 2022.

وقال المدير العام للمصنع فاتح دوغان، إنهم بدأوا إنتاج خراطيش عيار 9.19 ملم، وسينتجون في المرحلة التالية ذخائر ذات عيارات مختلفة.

وأوضح دوغان، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "ميتا ديفينس" يعتبر أكبر مصنع للذخائر الخفيفة في تركيا، وأنهم يعتزمون إنتاج 360 مليون خرطوش سنوياً لمصلحة وزارتي الدفاع والداخلية، كما أنهم سيتجهون للتصدير أيضاً.

ولفت إلى أنه مع عمل المصنع بكامل قدرته الإنتاجية فإنه من المتوقع أن يحقق إسهاماً في اقتصاد تركيا بنحو 80 مليون يورو سنويا.