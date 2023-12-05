تركيا والمملكة العربية السعودية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة

أعلن مسؤول تركي رفيع أن تركيا والمملكة العربية السعودية وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة.

وقال إبراهيم يوماكلي وزير الزراعة والغابات، إن توقيع المذكرة جرى خلال لقاء الوفد التركي مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي.

وكتب الوزير يوماكلي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "آمل أن تكون مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الزراعة التي وقعناها في نهاية اجتماعنا مفيدة".

وتم توقيع المذكرة في العاصمة السعودية الرياض خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير للمملكة.

وبحسب بيان الوزارة، تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان تكيّف القطاع الزراعي مع تغير المناخ، بما في ذلك تقنيات ما بعد الحصاد وتصنيع المنتجات الزراعية وتربية الحيوانات وإنتاج المحاصيل والشهادات النباتية والبذور والعناية البيطرية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق أيضاً التعاون في قضايا الصحة النباتية والحيوانية وضمان الإمداد المستدام للمنتجات الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والزراعة العضوية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، إلى جانب تطوير سياسة الجودة في الزراعة وإدارة المياه وخاصة مراقبة تلوث المياه الناتج عن الأنشطة الزراعية، وكفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.

ومن المتوقع أن يتم تشكيل فريق عمل للتشاور حول الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة وتطوير التعاون في المجالات المذكورة، على أن تعقد هذه المجموعة اجتماعاتها في البلدين بالتناوب عند الضرورة.