مباحثات ثنائية بين رجال أعمال أتراك وجزائريين

انطلقت في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، مباحثات ثنائية بين مئات رجال الأعمال من تركيا والجزائر.

المباحثات نظمها مجلس المصدرين الأتراك واتحاد "أولوداغ" للمصدرين في تركيا، وبدعم من وزارة التجارة التركية.

وشارك في افتتاح الفعالية السفير التركي في الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز، ومن المقرر أن يعقد المئات من رجال الأعمال في البلدين لقاءات ومباحثات على هامشها.

وفي كلمة افتتاحية له، قال السفير التركي إن الجزائر يزورها سنويا قرابة 500 مصدر تركي.

وأضاف يلماز أن الوفود التجارية وممثلي الأعمال من البلدين يعقدان باستمرار مباحثات ولقاءات متبادلة عبر الفعاليات الاقتصادية والمعارض، وفق وكالة الأناضول.

وأكد سفير تركيا لدى الجزائر اعتزامهم البدء قريباً في مباحثات لتوقيع اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر.