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مباحثات ثنائية بين رجال أعمال أتراك وجزائريين

وكالة الأناضول للأنباء
الجزائر
نشر في 05.12.2023 19:20
مباحثات ثنائية بين مئات رجال الأعمال من تركيا والجزائر في العاصمة الجزائرية، 5-12-2023 صورة: الأناضول مباحثات ثنائية بين مئات رجال الأعمال من تركيا والجزائر في العاصمة الجزائرية، 5-12-2023 (صورة: الأناضول)

انطلقت في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، مباحثات ثنائية بين مئات رجال الأعمال من تركيا والجزائر.

المباحثات نظمها مجلس المصدرين الأتراك واتحاد "أولوداغ" للمصدرين في تركيا، وبدعم من وزارة التجارة التركية.

وشارك في افتتاح الفعالية السفير التركي في الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز، ومن المقرر أن يعقد المئات من رجال الأعمال في البلدين لقاءات ومباحثات على هامشها.

وفي كلمة افتتاحية له، قال السفير التركي إن الجزائر يزورها سنويا قرابة 500 مصدر تركي.

وأضاف يلماز أن الوفود التجارية وممثلي الأعمال من البلدين يعقدان باستمرار مباحثات ولقاءات متبادلة عبر الفعاليات الاقتصادية والمعارض، وفق وكالة الأناضول.

وأكد سفير تركيا لدى الجزائر اعتزامهم البدء قريباً في مباحثات لتوقيع اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر.

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