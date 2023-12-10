تركيا وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجال "التقنيات السحابية"

وقّعت تركيا وقطر، الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا، بهدف التعاون في مجال التقنيات السحابية.

وأفادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، في بيان، أن "مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتطوير التكنولوجيا في تركيا، والتي جاءت عقب محادثات التعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، الأخيرة إلى قطر".

وأضاف البيان أن "حفل توقيع مذكرة التفاهم بين شركة Microsoft وDTech Cloud، بشأن تعاون تركيا وقطر في مجال التقنيات السحابية، جرى بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر محمد بن علي بن محمد المناعي".

وصرح الوزير كاجر، عقب حفل التوقيع بأن بلاده "تهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في التحول الرقمي لتركيا وقطر، ثم للجغرافيا المجاورة في المستقبل"، بحسب وكالة الأناضول.

وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يساهم هذا التعاون في مواصلة تطوير وتوسيع الجسر الرقمي بين البلدين وتولي الريادة التكنولوجية في المنطقة.

بدوره، رحب الوزير المناعي، بتعزيز العلاقات بين قطر وتركيا في المجال الرقمي، وبمشاركة البنية التحتية في بلاده مع شريك موثوق به وحليف وصديق.

وأضاف: "نأمل أن يكون التعاون الاستراتيجي الذي تم وضع أسسه بين الشركتين اليوم، مجرد بداية لمواصلة تطوير العلاقات في المجال الرقمي".