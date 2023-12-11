الرئيس التركي: تناقص المياه العذبة عالمياً سببه الاستهلاك المفرط والتلوث

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن المياه العذبة تتناقص عالمياً بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث، محذراً من عواقب ذلك على تركيا والعالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افتتاح 369 منشأة أنجزتها مؤسسة المياه التابعة لوزارة الزراعة والغابات في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن موارد المياه العذبة والنظيفة تتناقص بشكل سريع في العالم بسبب الاستهلاك المفرط والتلوث، وأن 97.5 بالمئة من المياه الموجودة على الكرة الأرضية هي مياه مالحة في البحار والمحيطات، ولا تصلح للزراعة والاستهلاك.

ولفت الرئيس التركي أنه يتم حالياً الاستفادة من 10 بالمائة فقط من إجمالي المياه العذبة المتوفرة على الأرض.

وتابع قائلاً: "كمية المياه الموجودة في البحيرات والخزانات والأنهار تعتبر بمثابة قطرة مقارنة مع المياه الموجودة في البحار. وهذا هو العامل الرئيسي الذي يجعل المياه واحدة من أكثر الموارد استراتيجية وقيمة".

وأردف: "في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك بلدنا، يُنظر إلى المياه على أنها مورد غير محدود. أود أن أشير هنا إلى أن هذا تصور خاطئ. أول شيء يجب أن نعرفه عن المياه وألا ننسى أبدًا هو أن الموارد المائية ليست غير محدودة".

وعن المشاريع التي جرى افتتاحها اليوم، أوضح أردوغان أن التكلفة الإجمالية لهذه المنشآت، تبلغ 53 مليار ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 28.98 ليرة).

وأضاف أن المشاريع المنجزة تتضمن سدوداً وقنوات ري وتنقية المياه العذبة ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المنشآت المنجزة ستساهم بمبلغ 5 مليارات ليرة في الاقتصاد التركي سنوياً.