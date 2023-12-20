وزير الصناعة التركي يجري مباحثات رسمية في الصين

أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الأربعاء، مباحثات رسمية في العاصمة الصينية بكين، لاستعراض فرص التعاون بين البلدين.

والتقى كاجر التقى في بكين، أولى محطات زيارته، وزيري العلوم والتكنولوجيا ين خه جيون، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشوانغ لونغ، وفق وكالة الأناضول.

ومن المقرر أن يزور كاجر، بعد مباحثاته في بكين، المنشآت الصناعية في مدن شنغهاي وجينجيانغ وووهو ولينغانغ ونينغبو وشنجن وقوانغتشو، للقاء مديري ومسؤولي الشركات الصينية.

ويعطي كاجر الأولوية لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في برنامج زيارته للصين، حيث سيقوم بزيارة منشأة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية التابعة لشركة فارسيس إنرجي، أحد شركاء مشروع السيارة المحلية التركية "توغ"، في مدينة جينجيانغ.

وسيقوم كاجر أيضاً بتفقد مصانع السيارات الكهربائية التابعة لشركات Chery وSAIC Motor وZeekr (Geely) وGAC Motor، وهي من شركات السيارات الرائدة المملوكة للدولة في الصين، بحسب وكالة الأناضول.

وسيزور الوزير التركي مجمع شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، للاطلاع على التقنيات الجديدة التي يتم تطويرها في مجالات الاتصالات والحوسبة السحابية والسيارات.