باكو تحتضن "منتدى الاستثمار الأذربيجاني التركي"

انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس، فعاليات "منتدى الاستثمار الأذربيجاني التركي"، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وأفادت وكالة الأناضول، أن المنتدى تم تنظيمه من قبل وكالة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (AZPROMO)، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية الأذربيجانية (TÜIB).

وقال بولاط، في كلمة له خلال الافتتاح، إن استمرار النمو وصادرات السلع والخدمات التركية في فترة الركود العالمي يظهر "قوة ومرونة الاقتصاد التركي".

وأوضح الوزير أن الاقتصاد التركي تغلب على كافة الصعوبات التي مر بها عبر التاريخ بشكل ناجح.

وذكر أن الاقتصاد التركي "واجه تحديات خطيرة في السنوات الأخيرة بسبب وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكوارث الزلازل".

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموا بمعدل 4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، و3.9 بالمئة في الربع الثاني، و5.9 بالمئة في الربع الثالث، وحقق نموا بمعدل 4.7 بالمئة خلال 9 أشهر.

وأكد أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين من المتوقع أن يصل إلى 7 مليارات دولار هذا العام، لافتا أن حجم الاستثمارات الأذربيجانية في تركيا يبلغ 19 مليار دولار، عبر 2800 شركة تمارس أعمالها في تركيا.

وفي المقابل، ذكر الوزير أن عدد الشركات التركية العاملة في أذربيجان بلغ 5800 شركة وبلغت قيمة استثماراتها 12.5 مليار دولار.