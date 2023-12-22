ولاية باطمان تحتض منتدى الأعمال التركي العراقي

انطلق في ولاية باطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، منتدى الأعمال التركي العراقي، الذي أقيم تحت رعاية الولاية بالتعاون مع بلدية وغرفة تجارة باطمان.

وشارك في المنتدى، رجال أعمال أتراك وعراقيون وفدوا من مدن أربيل ودهوك وزاخو والسليمانية.

كما حضره طلحة إينانتش ممثلاً عن مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، والأمين العام لوكالة التنمية في منطقة دجلة التركية آيقوت آنيتش.

وقال والي باطمان أكرم جان ألب، في كلمة له في الافتتاح، إن الولاية تتحضر لبناء 5 مناطق صناعية منظمة في الولاية.

وأضاف أن مدينة المنسوجات والتخصصات الغذائية والمناطق الصناعية المنظمة المختلطة توفر فرصا للمستثمرين الأجانب.