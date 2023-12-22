القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

ولاية باطمان تحتض منتدى الأعمال التركي العراقي

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 22.12.2023 23:17
منتدى الأعمال التركي العراقي أقيم تحت رعاية ولاية باطمان بالتعاون مع بلدية وغرفة تجارة الولاية صورة: الأناضول منتدى الأعمال التركي العراقي أقيم تحت رعاية ولاية باطمان بالتعاون مع بلدية وغرفة تجارة الولاية (صورة: الأناضول)

انطلق في ولاية باطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، منتدى الأعمال التركي العراقي، الذي أقيم تحت رعاية الولاية بالتعاون مع بلدية وغرفة تجارة باطمان.

وشارك في المنتدى، رجال أعمال أتراك وعراقيون وفدوا من مدن أربيل ودهوك وزاخو والسليمانية.

كما حضره طلحة إينانتش ممثلاً عن مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، والأمين العام لوكالة التنمية في منطقة دجلة التركية آيقوت آنيتش.

وقال والي باطمان أكرم جان ألب، في كلمة له في الافتتاح، إن الولاية تتحضر لبناء 5 مناطق صناعية منظمة في الولاية.

وأضاف أن مدينة المنسوجات والتخصصات الغذائية والمناطق الصناعية المنظمة المختلطة توفر فرصا للمستثمرين الأجانب.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في مراسم "قرع الجرس" ببورصة...
مختارات