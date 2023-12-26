تركيا تسعى لمرتبة بين أفضل 5 منتجين للمعادن الأرضية النادرة

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار يوم الثلاثاء، إن تركيا تهدف إلى تعزيز إنتاجها من العناصر الأرضية النادرة، وتسعى لتصبح من بين أكبر 5 منتجين في العالم، إلى جانب أن تصبح مورِّداً مهماً للدول الأخرى.

وجاءت تصريحات بيرقدار خلال زيارة لمنشأةٍ لإدارة العناصر الأرضية النادرة في ولاية إسكي شهير بوسط البلاد، حيث اكتُشف ثاني أكبر احتياطي للعناصر الأرضية النادرة في العالم، في منطقة بيليكوفا بولاية إسكي شهير عام 2022.

وأكد بيرقدار العثور على حوالي 690 مليون طن من الخام في الموقع الذي أُنشئت فيه المرحلة الأولى من المصنع التجريبي.

واستناداً إلى النتائج الأولية للمنشأة، قال بيرقدار إنه سيتم بناء منشأة صناعية لمعالجة 1200 طن من الخام في البداية، ثم معالجة 570 ألف طن منه، و10 آلاف طن من عناصر الأرض النادرة سنوياً.

وفي حال نجاحها بمعدل الإنتاج هذا، أكد بيرقدار أن البلاد ستصبح "واحدة من أكبر 5 دول منتجة في العالم".

وأضاف: "سيوصلنا هذا إلى نقطة مهمة للغاية في صناعتنا، خاصة بالنسبة لسياراتنا الكهربائية، وكذلك في تقنيات الطاقة المتجددة، وسنصبح موردين هامين للعديد من دول العالم، للوصول إلى هذه المواد الخام والعناصر الأرضية النادرة".

يذكر أن العناصر الأرضية النادرة والمعروفة أيضاً باسم "الذهب الصناعي"، هي مجموعة مكونة من 17 عنصراً كيميائياً، وهي تشكل إحدى العناصر التي لا غنى عنها في التقنيات الجديدة.

وتوفر الصين أكثر من 61% من العناصر الأرضية النادرة على مستوى العالم، إذتمتلك ما يقرب من ثلثي المعادن والمعادن النادرة، وفقاً لشركة Statista، وهي منصة ألمانية لجمع البيانات وتصويرها عبر الإنترنت.