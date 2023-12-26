يلماز: التجارة الثنائية مع أوزبكستان بلغت 3.5 مليارات دولار عام 2022

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الثلاثاء، إن التجارة الثنائية مع أوزبكستان بلغت 3.5 مليارات دولار عام 2022، وإن استثمارات تركيا في أوزبكستان وصلت إلى 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال كلمة له في "منتدى الأعمال التركي الأوزبكي"، الذي تستضيفه العاصمة أنقرة، وذلك بالتعاون بين اتحاد غرف وبورصات تركيا ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

وأشار يلماز أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة بحجم الصادرات بين الدول التي تصدر إليها أوزبكستان، والخامسة في وارداتها، بحسب وكالة الأناضول.

وبيّن أن أكثر من 1700 شركة تركية تنشط في مناطق مختلفة من أوزبكستان.

وأوضح أن المقاولين الأتراك نفذوا 262 مشروعا بقيمة 6.9 مليارات دولار، في مدن مختلفة بأوزبكستان، معربا عن اعتقاده بأن هذه القيمة ستزداد في الفترة المقبلة.

وأكد يلماز أن تركيا ستعمل على رفع الأرقام المذكورة إلى مستويات أعلى بجهود القطاع الخاص.

وفي حديثه عن الاقتصاد التركي أشار يلماز إلى نموه بمعدل سنوي وسطي قدره 5.4 بالمئة خلال العشرين عاما الماضية.

وذكر أن تركيا ستصل إلى حجم اقتصادي يتجاوز تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري 2023، بحسب التقديرات الدولية.

ولفت إلى أن الصادرات التركية زادت أكثر من 7 أضعاف منذ 2002، ووصلت إلى 254.2 مليار دولار اعتبارا من العام الماضي، وأنها ستغلق هذا العام برقم يفوق 255 مليار دولار.

وفي ختام الجلسة تم توقيع 8 مذكرات تفاهم بين عالم الأعمال في تركيا وأوزبكستان بشأن التعاون في مختلف المجالات، وفق وكالة الأناضول.