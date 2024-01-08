القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

"توغ" التركية تنشر أولى مشاهد سيارتها الجديدة من طراز "سيدان"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.01.2024 11:11
آخر تحديث في 08.01.2024 11:12
لقطة من فيديو نشرته الشركة التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية توغ لسيارتها الجديدة من طراز سيدان صورة: DHA لقطة من فيديو نشرته الشركة التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية "توغ" لسيارتها الجديدة من طراز "سيدان" (صورة: DHA)

نشرت الشركة التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية "توغ" (TOGG)، الأحد، أولى مشاهد لسيارتها الجديدة من طراز "سيدان".

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث تضمنت المشاهد جزءاً من السيارة.

وعلقت "توغ" على المشاهد بعبارة: T10، حيث من المتوقع أن يحل حرف "S" مكان إشارة الاستفهام، ليرمز بذلك إلى رمز السيارة التي من المنتظر عرضها في "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2024) بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، بين 9 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، اعتزام تركيا بدء إنتاج طراز "سيدان" من سيارة "توغ" المحلية، بحلول عام 2025.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية، إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك تركيا الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها إلى بناء علامة تجارية عالمية، وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن نجاح أول تحليق للطائرة...
مختارات