وزير تركي: مهمة "أكسيوم ميشن 3" ذات أهمية كبيرة لتاريخ العلوم ببلدنا

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3) لها قيمة كبيرة لتاريخ العلوم في بلاده وأن الشعب التركي ينتظرها منذ فترة طويلة.

وأوضح الوزير الموجود في ولاية فلوريدا الأمريكية، لوكالة الأناضول الأربعاء، أنهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر بدء أول رحلة فضائية لرائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، لكن تم تأجيلها قبل الانطلاق بـ7 ساعات تقريبا لاستكمال الفحوصات الفنية النهائية.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من الفحوصات الفنية للرحلة الفضائية خلال الـ 24 ساعة القادمة، وإطلاق الصاروخ عند الساعة 00.49 من يوم الجمعة بتوقيت تركيا (ت.غ+3).

وأشار كاجر إلى أنه زار رائد الفضاء التركي أمس أثناء الحجر الصحي وأنه "يتمتع بالشجاعة والحماس للقيام بالمهمة التاريخية".

ولفت إلى أن غزر أوجي خدم في القوات الجوية التركية كطيار لسنوات عديدة وسيكون أول رائد فضاء تركي.

وكان مقرراً أن تنطلق مهمة "أكسيوم ميشن 3" (Ax-3)، ليلة الأربعاء/ الخميس، في ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل ضمن طاقمها أول رائد فضاء تركي إلا أنها تأجلت يوما لاستكمال الفحوصات الفنية النهائية.

ويتكون طاقم المهمة من أربعة أعضاء هم غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بالوكالة الأمريكية "ناسا" لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

وفي أبريل/ نيسان 2023 قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول رائدي فضاء تركيين سينطلقان في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، هما ألبير غزر أوجي، والاحتياطي توفا جيهانغير أتاسيفر.