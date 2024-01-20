رحلة أول رائد فضاء تركي.. ساعات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إنه من المنتظر أن تلتحم الكبسولة التي تقل أول رائد فضاء تركي بمحطة الفضاء الدولية الساعة 12.27 بتوقيت تركيا (تغ+3)، ظهر السبت.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، حول الرحلة التي تضم رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين متابعة لحظة التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية من خلال نقاط المتابعة المقامة في ساحتي تقسيم باسطنبول وقزلاي بأنقرة، والمراكز العلمية.

كما لفت إلى أنه يمكن متابعة هذه اللحظة التاريخية من خلال الموقع الالكتروني "http://axiom.space/live" .

وليلة الجمعة أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3"، التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء تركي وسويدي وإيطالي وإسباني.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.