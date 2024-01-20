مطار إسطنبول الأول أوروبياً بمتوسط الرحلات اليومية في 2023

حلّ مطار إسطنبول الدولي في صدارة المطارات الأوروبية، في متوسط عدد الرحلات اليومية في 2023، مسجلا 1375 رحلة يومياً.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول"، حيث أوضح أن مطار إسطنبول حافظ على موقع الصدارة في أوروبا للعام الثاني.

وأضاف التقرير أن المطار سجل زيادة بنسبة 19 بالمئة في 2023، مقارنة بالعام الأسبق، بواقع 1375 رحلة يوميا.

وسجل مطار إسطنبول رقماً قياسياً بعدد الرحلات اليومية بتاريخ 22 يونيو/ حزيران بـ1684 رحلة.

وجاء مطار "شيبول" أمستردام بالمركز الثاني بمتوسط 1255 رحلة يومياً، يليه "هيثرو" لندن بـ 1251 رحلة، ثم باريس "شارل ديغول" بـ 1247 رحلة، وفرانكفورت بـ 1179 رحلة.