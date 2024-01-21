وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي: سنحصل على حصة أكبر من اقتصاد الفضاء

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الأحد، أن أحد أهم أهداف برنامج الفضاء التركي تطوير الصناعات الفضائية، والحصول على حصة أكبر من اقتصاد الفضاء الذي تجاوز 600 مليار دولار.

وأوضح كاجر، في منشور على منصة "إكس"، أن الخبرات التي اكتسبتها تركيا في مجال إنتاج الأقمار الصناعية بلغت مراحل مهمة.

وأضاف أن هذه الخبرات سيتم تسخيرها من أجل ابتكار مشاريع جديدة، مثل أبحاث وأنظمة الفضاء.

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن وزارته ستؤسس، في العاصمة أنقرة، "منطقة تطوير تكنولوجيا الفضاء".

وليلة الجمعة، أُطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

وجرت عملية الإطلاق الساعة 16:49 بتوقيت الولايات المتحدة (00:49 بتوقيت تركيا) من منصة الإطلاق رقم "39A" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، لتبدأ رحلة رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، نحو الفضاء.

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية الإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ووصلت الكبسولة محطة الفضاء الدولية، السبت، بحدود الساعة 05:42 بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة 13:42 بتوقيت تركيا)، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.