أسعار الذهب ترتفع مجدداً بفعل تراجع الدولار

تجاوزت أسعار العقود الفورية لأونصة الذهب ألفي دولار في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، في وقت تترقب الأسواق العالمية أول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، يختتم الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة يستمر يومين، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 5.5 بالمئة.

وأمام هذه التوقعات، تلقى الذهب دعماً وصعد سعر العقود الفورية 0.2 بالمئة أو 10 دولارات، إلى 2003.5 دولارات للأونصة "الأوقية".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.9 نقطة، بعد أن تجاوز 104 نقاط، مطلع العام الجاري.

وما تزال أسعار الذهب مستفيدة من التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بسبب تصاعد حدة المخاوف من توسع الحرب على قطاع غزة، إلى حرب إقليمية.

و يعد الذهب مخزناً للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذاً آمناً في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.