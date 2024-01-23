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تركيا وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الخدمات الاجتماعية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.01.2024 12:44
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش توقع ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية صورة: الأناضول وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش توقع ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الخدمات الاجتماعية (صورة: الأناضول)

وقعت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية وفاء أبو بكر الكيلاني على مذكرة تفاهم، لدعم وتعزيز التعاون في مجالات السياسة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

وحسب بيان وزارة الخدمات الاجتماعية التركية، الاثنين، سيتعاون البلدان في دعم الدراسات المتعلقة بتعزيز الأسرة وسياسات المرأة وتطوير الخدمات الوقائية للأطفال ومشاركة الأفراد ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية ودعم الشيخوخة النشطة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في حفل بحضور الوزيرتين بالعاصمة التركية أنقرة.

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