تركيا والإمارات تناقشان خارطة طريق الطاقة بعد اتفاقيات 2023 الكبرى

ناقش وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، الثلاثاء، خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة بعد توقيع اتفاقيات متعددة في عدد من المجالات بين البلدين العام الماضي.

والتقى بيرقدار في أنقرة مع السويدي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة، حسبما قال الوزير التركي على منصة "إكس"، حيث شارك صوراً من الاجتماع.

وأضاف بيرقدار أن الوزيرين ناقشا خارطة الطريق لتحقيق اتفاقيات الطاقة الثنائية الموقعة العام الماضي.

وأكدت مديرية الاتصالات التركية، أن تركيا والإمارات وقعتا 13 صفقة بقيمة 50.7 مليار دولار في يوليو/تموز 2023، وقالت المديرية في بيان لها، إن الجانبين اتفقا على إنشاء مجلس استراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيسي تركيا والإمارات.

وقال بيرقدار "سنعزز علاقاتنا بمشروعات جديدة في مجال الطاقة، وسنواصل معاً تعاوننا الإقليمي بشكل أكبر".

وبعد التقارب الأخير وتحسن العلاقات، برزت الإمارات العربية المتحدة كسوق حققت فيه تركيا أعلى زيادة في الصادرات طوال عام 2023، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك، حيث ارتفعت الشحنات من 3.65 مليار دولار عام 2022، إلى ما يقرب من 5.92 مليار دولار في 2023.