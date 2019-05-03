الشكل الجديد للسياسة في تركيا

تتطلب القيادة إدارة طبقات متفاعلة عديدة في الوقت نفسه. كما تستلزم تلبية الاحتياجات والمتطلبات المتعارضة في وقت واحد دون السماح لها بالتصادم مع بعضها البعض. التوقيت الدقيق والفعال والتنظيم هي شروط لا غنى عنها. ومن الضروري الحفاظ على التوازن بين ما يجب القيام به من مهام. في المراجعة، يجب أن لا تفقد السيطرة، وألا تعيد إنتاج النزاعات. ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستسلام للقوالب والتعابير الجاهزة، بل على العكس، من خلال كسرها. أكتبُ هذا حتى نفهم سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان التي اتبعها في انتخابات 31 مارس.

تحدثنا كثيراً عن حقيقة أن الانتخابات المحلية منحت الأحزاب مهمة تعلم الدروس الصحيحة وفعل ما هو ضروري. انطلاقاً من وجهة النظر هذه، تبرز بعض الدوائر بإصرار أن حزب العدالة والتنمية يجب أن يعيد النظر في نفسه علانية. من المؤكد أن حكومة عمرها 17 سنة، يجب أن تقوم دائماً بمراجعة وتجديد نفسها.

والحقيقة أن حزب العدالة والتنمية يقوم بمراجعة وتجديد نفسه على أقسام، منذ عام 2015. كما أن المشاكل والحلول معروفة في دوائر الحزب. ومع ذلك، من الضروري أن تتم هذه المراجعة بطريقة لا تضر تحالف الشعب، ولا التماسك داخل الحزب. لهذا السبب، لا ينبغي تجاهل جانب النضال. أثناء القيام بذلك، يجب ألا يقوض حزب العدالة والتنمية وعيه بمقاومة العديد من الهجمات. ولن تجلب المراجعة التي تجعل الحزب ضعيفاً ومُحبطاً، سوى المتاعب.

هنا، تأتي قيادة أردوغان في المقدمة. إذ يسعى الرئيس جاهداً لضمان التجديد دون السماح بأي خلاف أو نزاع داخل الحزب، خاصة بعد الانتخابات المحلية. حسناً، إذا سألت عما هو مختلف هذه المرة، فسأقول إن التحالفات غيرت طبيعة السياسة. لم تعد مباراة الملاكمة هي اللعبة الوحيدة في المدينة.

باختصار، إن الضغط على خصومك بنقد شديد لا يكفي لضمان فوزك. كما تقول العبارة، فقد حان الوقت لتجاوز قوة وتكتيكات منافسك باستخدام أساليب جديدة. ينبغي أن تدرك الأحزاب والقادة أن أساليبهم الكلاسيكية قد تم تعلمها، وكذلك حشد العديد من التكتيكات والخطابات.

صارت الحاجة لتوجيه قاعدتك الشعبية والناخبين وفقاً لتلك الحقيقة، واضحة. يمكن تحقيق ذلك من خلال ضمان التوازن بين المراجعة والتجديد ومثابرة النضال. إذا تم تفويت أو تضخيم أحد هذه الجوانب، فستبدأ النزاعات داخل الحزب أو داخل التحالف.

توضح رسائل أردوغان في اجتماع "قزلجا حمام" مقاربة قائد متمرس في ضمان التوازن. في بيئة فيها نتائج انتخابات إسطنبول ليست واضحة بعد، فمن المنطقي جداً، أن يمدد المراجعة والتجديد لفترة زمنية معينة. ومن الحكمة أيضاً أن يؤكد على النضال بينما يتحكم في التوقيت.

لهذا يمزج أردوغان التغيير والتجديد مع التذكير بمسببات ما جرى. السبب في أنه يجمع بين دعوته لـ "التحالف التركي" مع انتقاده للمعارضة هو أنه يراقب التوازن. في الوقت الذي تتشابك فيه السياسة الداخلية والخارجية، وعندما تتصاعد السياسة الخارجية حول عدد من القضايا، بدءاً من إس-400 إلى العقوبات المفروضة على إيران، سيكون من السذاجة إثارة النقد الذاتي بمفرده.

بالطبع، المراجعة ضرورية. إنها ضرورة حتمية لمعرفة أوجه القصور، والوفاء بالواجبات التي حددتها الأمة. وسيؤدي هذا إلى نتائج صحية فقط إذا تم تنفيذها مع توقيت القائد وترتيبه. في هذه الحالة، لن يستفيد منافسوك، أنت فقط ستكون المستفيد.