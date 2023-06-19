تحديات الأعمال العالمية وكيف نستجيب لها

أدت الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19" (كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية، إلى تسريع الحاجة إلى تحول الشركات إلى نظام الرقمنة والتغلب على التحديات، حيث تقدم الرقمنة وخدمات الأعمال العالمية حلولاً ناجحة.

وأدت جائحة كوفيد-19 والحرب المستمرة في أوكرانيا إلى إغراق الاقتصاد العالمي في أزمة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد اتخذ حجمها أبعاداً كبيرة نظراً للمؤشرات الاقتصادية العالمية الضعيفة بالفعل.

وقاد حظر التجول وتعطل سلاسل التوريد العالمية وندرة الموارد، وما صاحب ذلك من تضخم مزدوج في تكاليف مدخلات التصنيع وصلت إلى أكثر من 85% في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عام 2022، إلى وضع الشركات في العديد من الصناعات تحت ضغط كبير من أجل التحول، وذلك لأن الاستراتيجيات المرنة أصبحت مطلوبة لتحمل التحديات متعددة الطبقات ولضمان البقاء العملي في السوق.

وبالطبع فإن الرقمنة كانت بالفعل قوة دافعة، حيث قدمت حلولاً مباشرة أو غير مباشرة لبعض هذه التحديات وغيرها من التحديات الحالية، مثل النقص في العمال المهرة الذي أصبح أكثر حدة في بعض البلدان التي تعاني من عدم تناسق ديموغرافي موجود مسبقاً، كما هو الحال في ألمانيا .

لذلك، جاءت الأزمة الاقتصادية بمثابة عامل تسريع للاتجاه الجاري بالفعل نحو الرقمنة في الشركات في جميع أنحاء العالم. وتتمثل إحدى أعظم فوائدها في أن العمليات تصبح أسهل في التتبع، ويتم إكمال المهام بسرعة أكبر، كما يسهل الوصول إلى قواعد البيانات بحيث يمكن على سبيل المثال، استرجاع التقارير والتحليلات بشكل موثوق يومياً، بينما يتم استخدام موارد الموظفين البشرية كرأس مال للدراسات المكثفة.

وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الرقمنة نسبة كبيرة من جميع الأعمال البشرية في الشركة أكثر مرونة، ويصبح التحكم عن بعد هو المعيار الجديد. وكل هذه الفوائد مجتمعة تؤدي في النهاية إلى توفير التكاليف وبالتالي القدرة على المنافسة.

فما هي خدمات الأعمال العالمية؟

في هذا السياق، يُطرح السؤال حول أفضل طريقة لتحقيق التحول الرقمي على مستوى الشركة، والإجابة المستندة إلى العلم والمثبتة تجريبياً على ذلك هي من خلال خدمات الأعمال العالمية، والتي نفذتها بالفعل شركات رائدة من الصناعة وقطاع الخدمات ومن القطاع العام بنجاح لا سيما في الدول الغربية حيث حصلت الشركات القادرة على مواجهة بعض التحديات الحالية للسوق، على مزايا تنافسية نتيجة توفير 25% إلى 40% في التكاليف.

والعامل الحاسم هنا هو أنه بينما تدعم خدمات الأعمال العالمية الرقمنة، فإنها تجعل منها مفهوماً مركزياً للهيكل التنظيمي للشركة، وتقوم خدمات الأعمال العالمية بنقل مجال واحد أو أكثر من مجالات الشركات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل والمحاسبة والضرائب والخدمات اللوجستية والمبيعات والتسويق أو الشراء إلى شركة فرعية مستقلة تأسست لهذا الغرض.

ولا تمثل المجالات المذكورة سوى مجموعة مختارة من المجالات التي تمثل مصادر خارجية لمثل هذه الشركة الفرعية.

ويمكن للرقمنة أن تبدأ من نقطة مركزية من خلال تجميع الأنشطة وتوحيدها، وبهذه الطريقة يمكن أن تحل الروبوتات الرقمية محل المهام المتكررة. والأمر نفسه ينطبق على التحليلات المتقدمة، فعلى سبيل المثال يمكن فحص الفواتير دون الرجوع إلى الطلب ولكن بناءً على السجلات المؤرشفة.

ونظراً لأن خدمات الأعمال العالمية هي النقطة المركزية لجميع البيانات، فغالباً ما يبدأ معالجة العمليات وتحليل البيانات الجماعية داخل هذه الهياكل.

وبالنسبة لبعض الشركات، يعد العمل مع الروبوتات كموظفين حقيقيين لديهم معرّفاتهم الخاصة وتسجيلات دخولهم إلى الأنظمة ومتاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، معياراً جديداً، ما يسمح للقوى العاملة البشرية بالتركيز على مهام أكثر توجهاً نحو القيمة والإنتاج، على أساس الاستثناءات التي يتم تحديدها تلقائياً بواسطة النظام. وتؤدي المركزية إلى كفاءة معالجة أعلى بنسبة تصل إلى 90%، وهي إحدى الفوائد الرئيسية لهذا النهج.

وفي الوقت نفسه، فإن التخصص المرتبط بخدمات الأعمال العالمية في المجالات ذات الصلة يقلل من معدل الخطأ طوال العملية، ما يؤدي إلى مستوى أداء عالٍ وموحد عبر الشركة.

وبشكل عام، يسهل هذا أيضاً الوفاء بمتطلبات الامتثال الرئيسية ويزيد من الشفافية الداخلية ويحسن في النهاية جودة الخدمة في الأعمال التجارية الشاملة، والتي يمكن تتبعها عادةً باستخدام نظام قياس الأداء.

وقبل اتخاذ أي إجراء، من الضروري للشركات تحديد درجة وإمكانية توحيد عملياتها، وإذا كان لابد من اتخاذ قرارات تقديرية داخلها أو كانت هناك حاجة إلى معرفة فنية خاصة، فيجب تقييم إعادة التخصيص إلى خدمات الأعمال العالمية بالتفصيل، حيث من المحتمل أن ينطوي التعهد على تكاليف أعلى. وإذا تم إعطاء الملاءمة، فإن تنفيذ شركة فرعية لخدمات الأعمال لا يتطلب جهداً مفرطاً، بشرط أن يكون الإجراء المقابل منظماً.

مشورة الخبراء لتحويل التحديات إلى مكاسب

أحد هؤلاء المستشارين الذين ساعدوا العلامات التجارية العالمية في إنشاء خدمات الأعمال العالمية هو أندريس رايمان، وهو شريك ذو خبرة في إحدى الشركات الاستشارية الأربع الكبرى، ولديه أكثر من 150 مشروعاً ذا صلة في السنوات العشر الماضية وحدها، ويمكن القول إنه أحد أشهر الخبراء في هذا المجال.

وتخصص فريق رايمان في أعمال خدمات الأعمال العالمية في وقت مبكر وصنع لنفسه اسماً كبيراً. ولاحظ أن الشركات تعتمد بشكل متزايد على خدمات الأعمال العالمية لدفع رقمنتها إلى الأمام، بسبب ضغوط السوق الكبيرة، حيث إن أربع من كل خمس شركات في البلدان عالية التصنيع لديها خدمات الأعمال العالمية وتقوم بتوسيعها بمرور الوقت.

ووفقًا له، فإن الاتجاه اليوم هو أكثر بكثير نحو الأتمتة. وتظهر الأبحاث من جامعات بارزة أن مستقبل خدمات الأعمال العالمية يكمن في البيئات القائمة على السحابة ويتجه نحو الافتراضية الكاملة. وفي المقابل، من المتوقع أن تتجه الشركات إلى مزودين خارجيين لمثل هذا التنفيذ، لأن لديهم التخصص والخبرة والبرمجيات اللازمة لرقمنة خدمات الأعمال العالمية بالكامل.

وتسير درجة الحاجة جنباً إلى جنب مع نموذج النضج التنموي ذي الخمس مراحل الذي طوره رايمان بمرور الوقت من خلال مساعدة العلامات التجارية المعروفة في تنفيذ خدمات الأعمال. ويوضح هذا النموذج أنه مع زيادة تعقيد خدمات الأعمال العالمية، تزداد الحاجة إلى مستويات أعلى من التزويد الرقمي لإنجاح التكيف.

وباختصار، تعد خدمات الأعمال العالمية أداة ممتازة لرقمنة أو حتى أتمتة بعض خدمات الشركات، وجعل العمليات أكثر كفاءة وتوفير التكاليف. وتدعم الأرقام من الشركات العالمية التي تستخدم نموذج خدمة الأعمال بالفعل هذه البيانات، كما يفعل الخبير رايمان. ويمكن على المدى الطويل، أن تكون خدمات الأعمال العالمية استجابة لبعض التحديات العالمية الحالية متعددة الطبقات بسبب نهجها المعقول للرقمنة.