فقدان السيطرة في المحيط الهادئ أولا، ثم في الشرق الأوسط

تواجه الولايات المتحدة أزمة هيمنة. وهذا هو العامل الأساسي الذي يقف خلف عدوانها على الساحة العالمية. نعم، بدأت الولايات المتحدة تفقد سماتها كممثل للهيمنة في العالم. لنأتي على واشنطن في مجالين على مسرح السياسة العالمية. واحد هو المحيط الهادئ والثاني هو الشرق الأوسط. لقد فقدت الولايات المتحدة هيمنتها على المحيط الهادئ، ووصلت إلى نهاية سياستها الخاصة بتأثير النفوذ على المنطقة من خلال كوريا الجنوبية واليابان، حيث عادت الصين كقوة مهيمنة في المنطقة. وأصبحت الولايات المتحدة ببساطة قوة ثانوية في المحيط.

مع الشرق الأوسط - بعد عام 2008 - قررت الولايات المتحدة مواصلة نفوذها في المنطقة من خلال نموذج السيطرة بالوكيل. وحاولت أن تفعل ذلك بطريقتين. أولا، حاولت من خلال خلق جهات فاعلة تعتمد اعتمادا كاملا عليها، وثانيا، من خلال القضاء على أي فاعل في المنطقة التي لديها القدرة على تهديد المصالح بأقل تكلفة ممكنة.

بعد الثورة الإيرانية عام 1979، بدأت الولايات المتحدة محاولة لخلق الهيمنة في المنطقة من خلال إقامة تحالفات مع إسرائيل وتركيا ومصر ودول الخليج، وبطبيعة الحال المملكة العربية السعودية في مقدمتها. حتى منتصف العقد الأول من القرن العشرين، حققت هذه السياسة نتائج إيجابية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، وبعد انتصار حماس في الانتخابات التشريعية في فلسطين، بدأت عملية جديدة في المنطقة.

وقد تسارعت هذه العملية بعد عام 2010، في أعقاب الثورات العربية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وطوال هذه الفترة، بدأ موقف تركيا بالتحول عن موقف الولايات المتحدة. على سبيل المثال، بحلول عام 2010، كانت هناك ثلاث قضايا بين تركيا والولايات المتحدة حول السياسات الإقليمية: وضع إسرائيل، ووضع إيران والربيع العربي.

في تلك الفترة، كانت تركيا والولايات المتحدة تنظران إلى إسرائيل وإيران من وجهات نظر مخالفة تماما. على الرغم من أن توقعات البلدين كانت مختلفة في الدورة الأولى من الربيع العربي، يمكننا القول إن وجهات النظر الأمريكية وتركيا متشابهة. كلاهما دعم الثورات العربية في البداية.

تم النظر إلى الثورات العربية من خلال الأطر الثلاثة لعملية إضفاء الصبغة الديمقراطية، والتنشئة الاجتماعية وصعود الإسلاميين، على أنه مشروع خبيث يهدف إلى هيمنة أجنبية على المنطقة وزعزعة الاستقرار، وتفكيكها، وتركها مفتوحة للتدخل الأجنبي.

وتعتبر كل من تركيا والولايات المتحدة هذه العملية في البداية مشروعا لإرساء الديمقراطية. ولكن إذا استمرت كما هي، حيث بدأت الولايات المتحدة برؤيتها على أنها صعود للإسلاميين، في حين بدأت تركيا تصورها كتدخل أجنبي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. بعد هذه النقطة، حدث خلاف خطير بين الولايات المتحدة وتركيا.

بعد هجمات 11 سبتمبر، بدأت الولايات المتحدة استخدام "الإسلام المتطرف" باعتباره التهديد الرئيسي في خطاب السياسة الخارجية. وعلى الرغم من أن الرئيس باراك أوباما لم يستخدم هذا الخطاب مثل الرئيس السابق جورج بوش، إلا أنه وضع "الإسلام المتطرف" هو الآخر في سياسته في الشرق الأوسط بعد عام 2012.

بدوره، قدم ترامب "الإسلام المتطرف" باعتباره التهديد الرئيسي من اللحظة الأولى التي بدأ فيها سباقه للرئاسة. بعد أن أصبح رئيسا، ووضع دمار داعش على رأس سياسته في الشرق الأوسط.

ولكن بالنسبة إلى ترامب، فإن تهديد "الإسلام المتطرف" ليس ممثلا فقط من قبل تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية المختلفة التي تتفق معها، بل من جانب إيران أيضا. وهكذا، تعهد ترامب بأنه سيتبع سياسة الحد أولا ثم معاقبة إيران.

وواصلت الولايات المتحدة بحثها عن الحصول على مساحة وحماية لنفوذها في الشرق الأوسط من خلال وكلاء. وفي هذه العملية، أجبرت كل من إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا على الوقوف معها، وحاولت الاحتفاظ بهم إلى جانبها. وكان كل ذلك ناجحا مع الجميع باستثناء تركيا.

وليست هناك حاجة إلى تذكير الجميع بأن الولايات المتحدة تعتبر موقف تركيا عقبة أمام تنفيذ نفوذها وسياساتها في المنطقة دون أي مشاكل، ومن ثم شرعت في طريق مروع لمحاولة التغيير الإداري.

إن نهج الولايات المتحدة إزاء الأزمات في العراق وليبيا وسوريا ومصر واليمن وفلسطين منذ عام 2010 كان عن تجربتها في أزمة الهيمنة. والطريقة التي تنظر بها الولايات المتحدة إلى تركيا مشابهة لذلك. وكما خسرت الولايات المتحدة أمام الصين في المحيط الهادئ، فإنها على وشك أن تخسر أمام روسيا في الشرق الأوسط. إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لمحاولة اكتساح مساحة أكثر تحركا لا تفعل شيئا سوى فتح الطريق أمام روسيا.

والأكثر إثارة للاهتمام هو أن البلدان التي أعلنت الولايات المتحدة بأنها الأخرى في المنطقة على مدى السنوات الخمس الماضية، أي روسيا وإيران وتركيا، تملأ فعليا الفراغ وتكتسب القوة. ولعل النخبة في واشنطن تعتبر هذه البلدان عديمة النضج، ولكن هذه البلدان هي التي تتقدم على الأرض يوميا.