من المستفيد من مساعدات التنمية في إفريقيا؟

تقوم فكرة المساعدة على الدعم الظرفي مؤقت الذي يتم تقديمه إلى مجتمع ما لإخراجه من الفقر أو العوز الشديد. ويمكن أن تُستخدم أيضاً، كاستراتيجية قابلة للتطبيق لمكافحة التخلف. وبالرغم من أن فكرة المساعدة يمكن أن تستخدم لزيادة نمو البلدان المحتاجة في ظل ظروف محددة، إلا أن تأثيرها لسوء الحظ، يكاد يكون ضئيلاً على الدول الإفريقية.

ويمكن القول أن الأسباب في ذلك متجذرة في الاقتصاد الأساسي، ومن الضروري لفهمها أن نتذكر أن المساعدة، بغض النظر عن أهدافها ومتطلبات المستفيدين ونوايا المانحين، تحركها حوافز مختلفة تتعلق بالتدخلات، ولكن ما هي بالضبط المساعدة من أجل التنمية وكيف تعمل؟

تُعرَّف مساعدات التنمية بأنها نقل الموارد من قروض واستثمارات وتبرعات بين بلدين، وفي هذه الحالة تقدم المساعدات من البلدان المتقدمة إلى إفريقيا.

ولنتحدث عن القروض أولاً. بُني نظام القروض بطريقةٍ تجعل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المقرضين يزوّدون البلدان الإفريقية بالقروض لأنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لتنميتها، ولكن بالرغم من تلقي التمويل، نجد أن إفريقيا تفتقر إلى الشركات الوطنية والأفراد اللازمين لتنفيذ مبادرات التنمية.

وبالتالي، يتم توظيف الشركات الأجنبية بموظفيها وخبرائها، وتعود الأموال المستخدمة لدفع الرواتب الباهظة والخدمات المقدمة في النهاية إلى الغرب، مع بقاء شرط السداد. فتحتاج أفريقيا بعد ذلك أن تقترض المال مرة أخرى لتسديد الديون والفوائد المتراكمة.

وإذا ما ثبت أن المشروع لا يجلب ما يكفي من المال لسداده، وحوَّلَت الطبقة الحاكمة المتواطئة بعض أموال القروض لحساباتها الشخصية، فإن القضية تصبح عندئذٍ أكثر تعقيداً.

أما الاستثمارات، ففي إفريقيا، كثيراً ما يتم الاستثمار في مجالات لا ترفع متوسط مستوى معيشة السكان. ويركز المستثمرون، وجلهم من الدول الغربية، الذين لا يهمهم سوى زيادة الأرباح في أسرع وقت ممكن، على تصنيع المنتجات التي لا علاقة لها بحياة الناس، وعلى المؤسسات التي تستخرج ثروات البلاد.

وكثيراً ما تتجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع ضرائب كافية بالتعاون مع النخبة الحاكمة الجاهلة، والحقيقة أن الاستثمارات الأجنبية جعلت أفريقيا أكثر فقراً وهذا بالرغم من أنه صادم لكنه واقع ملموس.

وإذا ما تحدثنا عن التبرعات، فسنجدها تتسبب بمشاكل ملحّة وكبيرة، فهل المساعدات الخارجية تفيد أفريقيا حقاً؟

لقد أوضحتُ في كتابي أن المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية التي تتلقاها البلدان الأفريقية، يبلغ في المتوسط 48 مليار دولار كل عام، في حين يخرج ما يقرب من 200 مليار دولار من إفريقيا على شكل أرباحٍ لشركات متعددة الجنسيات أو بشكل غير شرعي عن طريق التدفق المالي.

وبالمثل، نجد في كتاب المساعدات الميتة، متسائلةً بأنه "لماذا لا تعمل المعونات وهل توجد طريقة أفضل لأفريقيا"، تقول المؤلفة وعالمة الاقتصاد الزامبية دامبيسا مويو بشكل قاطع "لا" كجوابٍ على سؤال "هل تفيد المساعدات الخارجية إفريقيا حقاً؟".

تم تقديم أكثر من تريليون دولار من المساعدات لأفريقيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فأين النتائج؟ الفقر هو كل ما نشهده. لماذا هذا الواقع المفجع؟

والجواب بسيط إلى حد ما. فهذا الواقع لا يزال مستمراً لأن الطبقة السياسية الفاسدة في إفريقيا، وعشرات الآلاف من البيروقراطيين الوطنيين والدوليين الطفيليين والمستشارين المتواطئين الذين لا حصر لهم، قد حولوا المساعدات الخارجية إلى صناعة مربحة.

ويتم ابتلاع الأموال عن طريق الرواتب والإسكان والحماية للوافدين وأساطيل سيارات الدفع الرباعي والبدلات اليومية المدفوعة للمسؤولين المحليين لمشاركتهم في البعثات وورش العمل والندوات وغيرها من النفقات المهدرة. حتى الوزراء يطلبون بدلات يومية قبل وضع اللبنة الأولى أو تدشين ما يسمى بـ "مشروع تنمية".

لماذا يستمر هذا الوضع؟

لأن المانحون لا يضعون قيوداً على كيفية استخدام هذه الأموال. ونتيجة لذلك، يمكن للمستفيدين بسهولة إنفاق الأموال دون أن يخضعوا للمساءلة. كما يتم أخذ أفضل موظفي الخدمة المدنية من الحكومات المحلية من خلال المساعدات الإنمائية حيث يتم تعيينهم للإشراف على المشاريع من قبل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك اندفاع مجنون لإنشاء منظمات غير حكومية للاستفادة من هذه الثروة الدولية. وبالمثل يتم تشجيع الطبقة السياسية في أفريقيا على عدم الاكتراث بتمويل التنمية، إذ لماذا يهتمون بوضع السياسات العامة وتحسين المالية العامة عندما يأتي المجتمع الدولي دائماً لإنقاذهم؟

وبالعودة إلى الكاتبة مويو، حيث تقول أنه يندر أن تكون دولةً واحدةً على الأقل قد استخدمت المساعدات للحد من الفقر وتعزيز التقدم الاقتصادي. وهذا صحيح لأن المساعدة تعزز اعتماداً كبيراً بشكلٍ غير صحي، على المساعدة الخارجية بدلاً من تحفيز النمو الاقتصادي.

وبعبارة أخرى، يمكن للمرء أن يرى بوضوح أن الشكل الذي تُنفذ فيه مساعدات التنمية في إفريقيا، كارثي لأنه يعزز الفساد ويُبقي القارة تحت سيطرة الدول المانحة. وقد تحدّيت في كتابي "أفريقيا في منظور أفريقي"، المنشور أصلاً باللغة التركية، المعتقدات السائدة والمضللة حول الفقر والتخلف في إفريقيا. كما أنني أوضحتُ أن عدم قدرة أفريقيا على الاستفادة من مواردها الطبيعية جعلت بلدانها محصورةً في حلقة مفرغة.

مستقبل إفريقيا يعتمد على رفض المساعدات

لقد حان الوقت للاعتراف بأن الأفارقة يستحقون أكثر بكثير من فكرة "المزيد من المساعدة"، التي لا تؤدي إلا إلى إضعاف القارة. وبدلاً من ذلك، فإن الأمر متروك للأفارقة لتطوير خططهم التنموية وتقديم أساليب المساعدة التي يحتاجونها وإظهار نتائج الدعم الذي يتلقونه بالحقائق الواضحة.

كما نسمع كثيراً أن الغرب ينهب الدول الغنية بموارد التعدين. لكن كيف يمكن أن نفسّر التخلف في العديد من البلدان الإفريقية التي ليس لديها موارد، من خلال مثل هذه الحجة؟

وإذا أخذنا آسيا كمثال، فسنجد أن البلدان التي كانت مستعمرة سابقاً مثل ماليزيا وإندونيسيا وميانمار وتلك التي لا تمتلك موارد طبيعية مثل الهند وفيتنام والفلبين وتايوان وسنغافورة، قد شهدت جميعها تطوراً كبيراً.

وبناءً على هذه الحقيقة، فإن النمو القائم على نموذج "النمور الآسيوية الأربعة" مستحسن بشدة، حيث ثبت أنه العامل المحفز لبلدان شرق آسيا. وعلاوةً على ذلك، ربما يكون من الجيد وجود هيئات للتبادل بين الدول الأفريقية والعالم الغربي على المستوى التعليمي.

ويمكن لسياسات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية أن تساعد، بشرط ألا تكون هذه المساعدات احتكاراً بل مشروعاً مشتركاً بحيث تعود بالفائدة على البلد المعني.

ويبقى التحدي هنا هو الجزء المحلي، لأن تطور هذه البلدان يحتاج إلى شركاء ممثلين في إفريقيا. ومن غير المجدي أن نأمل في أن تصبح المجتمعات الرأسمالية مانحة سخية، لذا فإن التنظيم المحلي الحقيقي مطلوب لتجنب الانتهاكات، وإلا فإننا سنبقى في دائرة من الديكتاتوريات والاستغلال الأجنبي المفرط. وهذا يعني أن أفريقيا يجب أن تتولى قيادة مصيرها بأيديها وتنشئ قادة أكفاء، وهذه هي الخطوة الأولى التي يمكن بعدها أن تكون مساعدات التنمية من أي نوع مفيدة.

إن القارة الأفريقية لا تحتاج حقاً إلى التعاطف بل إلى شراكة متبادلة المنفعة. وهذا يؤدي إلى الحاجة إلى تصميم آليات جديدة على المستوى العالمي تعيد تشكيل المساعدة العامة للتنمية.