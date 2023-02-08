الزلازل في تركيا: قلوب دافئة في منطقة الكارثة الباردة

"القوة التي يمكن أن تُسقط مبنىً مكوناً من 11 طابقاً تقشعر لها الأبدان وتُحدث فينا مرارةً وألماً حتى النخاع"

باعتباري شاهداً مخضرماً على 3 زلازل كبرى في تركيا، كان آخرها زلزال "غولجوك" عام 1999 والذي أدى إلى سقوط أكثر من 7000 ضحية وخلّف ربع مليون شخص بلا مأوى، أعرف أن مناطق الزلازل دائماً ما تكون باردة حتى في منتصف الصيف.

ولعل "برد الموت" حقيقة واقعة، وليس فقط عنوان أغنيةٍ لفرقة موسيقية تركية مشهورة. أو ربما، اليأس الذي نشعر به عندما نرى منازل الناس المنهارة، والحسرة التي نلمسها داخلنا عندما نرى ثلاجات وأرائك وأسرة في منازل انهارت واجهتها، يجعلنا نشعر أن القوة التي يمكن أن تُسقط مبنىً مكوناً من 11 طابقاً، تقشعر لها الأبدان وتُحدث فينا مرارةً وألماً حتى النخاع.

والحقيقة أن البرد القارس ليس فقط في منطقة الكارثة ولكن في البيوت الدافئة لمشاهدي التلفزيون ومقاطع الفيديو الواردة من الأماكن المنكوبة والعدد المتزايد باستمرار للضحايا على الشاشة.

وبينما نشاهد تغطية أعمال الإنقاذ التي تتدفق من تلك الأماكن النائية وتُظهر بين الحين والآخر مشاهد لطفلة صغيرة أو رجل عجوز يُسحب من تحت الأنقاض من قبل عمال الإنقاذ، نرى أعلام أمتهم الصغيرة على ظهر ملابس عملهم السميكة، يملأ قلبنا بريق إنساني يجعل وجه الموت البارد يختفي ولو لثانية، وتفيض دموع الامتنان والشكر من عينينا.

وأنا مثل أي شخص آخر، كنت أراقب شاشة التلفزيون وعينايّ مسمّرتان على الرسائل المتدفقة بلا توقف من وسائل التواصل الاجتماعي، ثم رأيت رابطاً وجدت فيه صورة جماعية لعمال إنقاذ يونانيين قبل أن يستقلوا طائرتهم العسكرية الضخمة للوصول إلى تركيا.

ومن بين أكثر من 30 دولة تفعل الشيء نفسه بدت صورة فريق الإنقاذ اليوناني أكثر دفئاً لقلبي. ربما كنا، نحن الشعب التركي، فاقدين لأُخوّة البشر على الجانب الآخر من بحر إيجه، لأننا اعتقدنا أنهم خسرونا بسبب السياسة القبيحة لميتسوتاكيس. وربما نكون قد فقدنا تلك الأخوة التي كانت موجودةً إلى حد ما مؤخراً في عهد رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس.

وكما قال بولنت أجاويد عام 1947، وهو سياسي تركي ورجل دولة وكاتب وباحث وصحفي وشاعر بالدرجة الأولى قبل أن يشغل منصب رئيس وزراء تركيا 4 مرات:

"عندما تشعر بالحنين إلى الوطن،عليك أن تتذكر أنك لك إخوةً يونانيين".

هناك الآلاف من الإخوة والأخوات من عدة دول يبحثون عن ناجين في درجات حرارة شديدة البرودة منذ الساعات الأولى من هذه الكارثة التي حلت بتركيا وسوريا، لكن أتمنى أن يمثل 420 فرداً بينهم دليلاً على أخوة الشعب اليوناني وعلى أن السياسة لا يمكن أن تقتل مشاعر الجيرة والإنسانية.

ولعلها هي لحظة الأمل الحقيقية وسط كل ذلك الرعب.