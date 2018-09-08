مستنقع إدلب.. اختبار آخر للنظام الدولي

في عامها السابع، تواصل الحرب السورية إنتاج الفوضى والدراما الإنسانية والاضطرابات السياسية. وبدون حل سياسي قوي ودائم، فإن القتال السياسي والعسكري المستمر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الحالية. ومن المحتمل أن تجعل التطورات الأخيرة في إدلب وحولها الأمور أسوأ من ذي قبل، وليس أفضل.

الحرب السورية ليست حول سوريا بعد الآن. من المؤكد أن المتحاربين لا يناضلون لمساعدة الشعب السوري. بل هي مسرح لحرب بالوكالة بين القوى العالمية والإقليمية. وحشيتها لا تأتي فقط من الأسلحة المستخدمة ولكن من الرغبة الشديدة في امتلاك المزيد من القوة والتأثير. كان من الممكن أن يكون الحل القائم على العقل والفضيلة والتعاطف ممكنًا منذ فترة طويلة إذا كان لدى أصحاب المصلحة نهج مختلف.

لقد أدار العالم ظهره للشعب السوري. وبينما كان هؤلاء اللاعبون يدّعون الشفقة لمعاناة الشعب السوري، فإن اللاعبين الرئيسيين لم يفعلوا شيئاً يذكر لوقف الحرب. راقبوا الشعب السوري المحاصر بين الوحوش التي لا فرق بينها، نظام الأسد القاسي الذي قتل الآلاف من شعبه، والإرهابيين بمسمياتهم المختلفة، بما في ذلك داعش، منظمة "PYD" التابعة لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي. ومجموعات (YPG) الإرهابية مسؤولة أيضا عن الموت والدمار في الأراضي السورية.

أنتجت عمليتا جنيف وأستانا بعض النتائج ولكن لم يستطع أي منهما وقف المذبحة المستمرة. استخدم الأمريكيون داعش كذريعة لتبرير وجودهم في شمال شرق سوريا. مع القضاء على تهديد داعش إلى حد كبير، وهم الآن يبحثون عن طرق لإضفاء الشرعية على انخراطهم مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا في انتهاك خطير للشراكة الاستراتيجية والعلاقة بين تركيا والولايات المتحدة. إن دعوات تركيا للولايات المتحدة بوقف هذه العلاقة المشبوهة قد سقطت على آذان صماء. كما استخدم النظام وداعميه -أي إيران وروسيا- وحش داعش لتبرير سياساتهم لرسم خريطة جديدة في المشرق. فقد دمروا أو أضعفوا جماعات المعارضة السورية المعتدلة عسكريا وسياسيا.

وبقيت إدلب آخر معقل لقوى المعارضة السورية، لذلك فإن أي هجوم على هذه المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون شخص سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة. وسيؤدي أيضا إلى موجة أخرى من الهجرة إلى تركيا، ومن هناك إلى أوروبا وأماكن أخرى. لذلك فتلك الحرب المرتقبة لن تجلب سوى الموت والدمار. وسوف تقوض جميع الجهود السياسية في إطار عمليتي جنيف وأستانا. وسيعتبر انتصارا لا أخلاقي لنظام الأسد. وسيظهر مرة أخرى أن الطريقة الوحيدة للحصول على ما تريد في سوريا هي استخدام القوة العشوائية والوحشية، وهذا لا يمكن أن يكون الطريق لحل الصراع السوري.

مرة أخرى، لم يفعل العالم سوى القليل جداً لمنع المستنقع الحالي حول إدلب. بيانات الإنذار والغضب والقلق، وما إلى ذلك لا تحقق أي شيء. التهديد بالهجوم إذا كان نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية لا طائل منه لسببين:

قبل كل شيء، استخدم النظام الأسلحة الكيميائية في الماضي ولم يتم فعل أي شيء لتدمير قدرته بالكامل. عدد قليل من الهجمات لتصدير صور شعبية لا تحقق أي شيء.

ثانيا، إن التهديد بالتدخل في حال استخدام الأسلحة الكيميائية هي طريقة أخرى للقول إن النظام يمكنه أن يواصل مذبحة الأسلحة التقليدية. هذه هي المفارقة السخيفة للحرب السورية، فقد قتل النظام مئات الآلاف من الناس بالأسلحة التقليدية، واستخدم الأسلحة الكيميائية أيضا، وما زال هذا الأمر يقف على مزيد من التهديدات من المجتمع الدولي على حد سواء. إن الشاغل الرئيسي لأوروبا لا يتمثل في وقف الحرب - لم نر أي مقترحات أو جهود كبيرة حتى الآن - ولكن التأكد من أن الدول الأوروبية لا تواجه موجة أخرى من الهجرة كما فعلوا مرة أخرى في عام 2015 وعام 2016. لذلك تظهر أوروبا تضامنا عميقا مع تركيا في هذا الجانب فقط. لكن لا يمكن لدولة واحدة، بما في ذلك تركيا، تحمل عبء إنهاء القتال العسكري، وإيجاد حل سياسي ورعاية اللاجئين. يجب على الأوروبيين أن ينضموا إلى الحل.

إدلب هي منطقة خفض تصعيد حسب اتفاق أستانة. وقد أنشأت تركيا وروسيا وإيران، بصفتها البلدان الضامنة الثلاثة، مراكز عسكرية في المحافظة. تركيا لديها 12 منهم. وربما كان وجود الجنود الأتراك هناك هو الضمان الوحيد لمنع أي هجوم كبير لأن المقاتلات النفاثة الروسية والقوات البرية للنظام لا يستطيعون المجازفة بالهجوم أثناء وجود الجنود الأتراك. نحن نعلم أنهم لا يهتمون بالمدنيين وقوات المعارضة المعتدلة. أي هجوم على إدلب باسم القضاء على الجماعات الإرهابية من شأنه أن يقوض عملية أستانا.

لقد بذلت تركيا قصارى جهدها وستواصل جهودها الدؤوبة لمنع كارثة إنسانية أخرى في سوريا. يجب أن يتخطى الدعم الدولي عبارات القلق أو "الغضب"، كما يغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويجب أن تترجم إلى عمل ملموس لحل سياسي وخطة للاجئين. ادلب هي قنبلة موقوتة، يمكننا إيقافها وبدء عملية جديدة في سوريا إذا أصبح المجتمع الدولي جادًا بشأن الحرب السورية ويظهر أنهم يهتمون بالشعب السوري.