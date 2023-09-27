هل هناك ارتفاع في كراهية الأجانب والعنصرية في تركيا؟

في تبادل للأفكار مؤخراً مع زميل عربي، تساءل: "هل السفر إلى إسطنبول الآن آمن؟ هل يجب أن أفكر في تأجيل رحلتي إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقبلة؟" ولم تكن خلفية هذا التحقيق سوى الروايات المزعجة عن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السوريين والسياح العرب داخل تركيا، إلى جانب الارتفاع الواضح في كراهية الأجانب داخل المجتمع التركي.

وكان العديد من أصدقاء زميلي من دول الخليج قد اختاروا بالفعل إلغاء ترتيبات سفرهم في ضوء هذه الأحداث المقلقة، مما دفعه إلى الاستعانة بمحامي. وكان ردي الفوري، وإن كان مقتصراً على قيود رسالة نصية، يسعى إلى تهدئة مخاوفه. وشددت على أن زيارة إسطنبول تظل آمنة، وليس هناك حاجة لمخاوف أمنية لا داعي لها. وشددت كذلك على أن هذه الأحداث المؤسفة لا تعكس المشاعر الأوسع السائدة داخل المجتمع التركي تجاه "الآخر".

وفي الواقع، فإن ما يحفز هذه الحوادث المؤسفة أو يدعم المشاعر المتنامية المناهضة للاجئين في تركيا يختلف بشكل أساسي عن المشاعر السائدة في جميع أنحاء القارة الأوروبية أو داخل المجتمع الأمريكي. ومن ثم يتحول السؤال بطبيعة الحال إلى السؤال: حسنًا، ما الذي يحدث إذن؟

سياسة الباب المفتوح للمهاجرين واللاجئين

ومن المسلم به على نطاق واسع أن تركيا لم تشهد، حتى العقد الأخير، تدفقاً كبيراً للمهاجرين أو اللاجئين. ومع ذلك، حدث تحول زلزالي في العقد الماضي، حيث أجبرت الصراعات والحروب على طول الحدود الجنوبية لتركيا الملايين على ترك أوطانهم. منذ اندلاع الصراع السوري، وآفة إرهاب "داعش"في العراق، والأحداث التي تلت ذلك في أفغانستان، وفرت تركيا ملجأ للملايين، مواءمة تصرفاتها المجتمعية مع سياسة "الباب المفتوح" التي تنتهجها الحكومة منذ فترة طويلة.

وتظل الحقيقة أن تركيا تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين، وهو مسعى لا يخلو من التحديات التكاملية والاقتصادية. وكثيراً ما تُنسب هذه التحديات، التي تفاقمت بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية، خطأً إلى اللاجئين، وخاصة خلال فترات التضخم المتفشي. وقد تم توجيه الانتقادات إلى الحكومة لأنها لم تعالج بشكل كاف المخاوف المتعلقة بالاندماج، في حين يثير التدفق الكبير أسئلة أمنية ذات صلة وعدد لا يحصى من المآزق الأخرى.

ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن نعترف بأن تركيا، باستثناء الحوادث المعزولة الأخيرة، كانت بمثابة منارة للعمل الإنساني، حيث تتقاسم خبزها وزبدها مع المضطهدين. ومن المؤسف أن هذا النهج الإنساني، الجدير بالملاحظة، خاصة عند مقارنته بتصرفات ما يسمى بالدول الغربية "المتحضرة" التي أقامت الحواجز أو أعادت اللاجئين، قد جلب أعباء اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة على عتبة تركيا. إنه عبء تحملته تركيا، إلى جانب بعض الدول المجاورة، في حين أغلقت الدول الأوروبية الأكثر ثراء أبوابها في وجه اللاجئين أو قدمت الحد الأدنى من المساعدات المالية للدول التي تستضيف اللاجئين أو تعمل على حل النزاعات. ومع ذلك، فإن لامبالاة العالم الغربي بأزمة اللاجئين تستحق مناقشة متميزة.

في الوقت الحاضر، ينصب تركيزنا على الزيادة الملحوظة في العنصرية والمشاعر المعادية للاجئين . لتقديم إجابة مقتضبة، نعم، هناك بالفعل ارتفاع في المشاعر المعادية للاجئين. ومع ذلك، فإن الجواب الموسع يكشف أن المجتمع التركي، في مجمله، ليس غارقاً في العنصرية. إن موجة الهجمات الأخيرة لا تعكس التوجه المجتمعي الأوسع.

لا يمكن دحض أن الحوادث ضد "الآخر" قد تصاعدت، ولكن هذا التواتر يظل بعيداً عن الأرقام المماثلة التي شهدتها أوروبا وأماكن أخرى. يميل الخلاف الصاخب المصاحب لهذه الأحداث إلى تضخيم المشاعر المجتمعية الفعلية تجاه "الآخر".

علاوة على ذلك، ظهرت حملات تضليل على وسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين وحتى السياح العرب، وغالباً ما تستخدم مقاطع فيديو ملفقة لاتهام المهاجرين بارتكاب أعمال إجرامية. وقد نسبت شخصيات مثل "أوميت أوزداغ" رئيس حزب النصر المناهض للاجئين، وبعض أحزاب المعارضة، التحديات الاقتصادية وحالات الاضطرابات الاجتماعية إلى اللاجئين.

ومن الغريب أن هذه الزيادة في الحوادث المناهضة للاجئين والعرب تتزامن مع ارتفاع طفيف في عدد السياح من دول الخليج، وازدهار الاهتمام الاستثماري من المنطقة في تركيا، وفترة من تطبيع العلاقات بين تركيا وجميع دول المنطقة تقريباً.

ومن المثير للدهشة أن السياح واللاجئين من الدول العربية يُنظر إليهم على أنهم تهديد، في حين أن السياح من أماكن أخرى لا يواجهون مثل هذا التخوف. ويثير هذا التناقض سؤالاً وثيق الصلة بالموضوع: هل هذه موجة ناشئة من الإسلاموفوبيا تتجلى في مشاعر معادية للعرب واللاجئين؟

التأثير الاجتماعي المحدود لكراهية الأجانب

ومن المثير للاهتمام بنفس القدر المسعى لتحويل أمثلة مختارة من المعلومات المضللة إلى حركة اجتماعية محتملة. ولحسن الحظ، فإن مثل هذه الأصوات المعادية للأجانب تجد صدى محدودا داخل المجتمع. أحد العوامل الحاسمة التي تساهم في هذا ضبط النفس هو غياب السلوك العنصري الصريح أو كراهية الأجانب من قبل الدولة أو المجتمع ككل تجاه "الآخرين" - وهو دليل على التزام تركيا بضمان سلامة أولئك الفارين من مناطق الصراع.

ومؤخراً، تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يعارض بشدة جهود كراهية الأجانب، بإحباط محاولات "المشعوذين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسعون إلى تأجيج التوترات". وأعلن أردوغان أن "الدولة مكلفة باتخاذ كل الإجراءات ضد هؤلاء المحرضين. موقفنا واضح. نحن لا نسمح بالهجرة غير الشرعية، ولن نسمح لهؤلاء المحرضين. وسوف نتصدى بدقة لأي تهديد لحقوق وحريات الناس. نحن "لن نسمح بعمل فاشي مثل كراهية الأجانب. وسنعمل أيضًا على حل المشكلات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية".

إن العنصرية وكراهية الأجانب هي في الواقع أمراض اجتماعية وسياسية. إذا تركت دون علاج، يمكن أن ينتشر المرض ويسبب أضرارا، ويترك ندبات على الجسم. وفي حين أن المشاعر اليمينية المتطرفة والمناهضة للاجئين ستستمر في مساعيها، يتعين على وسائل الإعلام ممارسة السلطة التقديرية في تضخيم مثل هذا الخطاب، وبالتالي التقليل من احتمالية تفاقمه داخل الوعي العام.

وتتطلب الهجرة غير الشرعية معالجة يقظة، وتتطلب التحديات الناجمة عن استضافة ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ اهتماماً حكومياً بارعاً. ومن حسن الحظ أن الحكمة الأناضولية لم تسمح قط لمثل هذه الخطابات الهدامة بأن تجد أرضاً خصبة في هذه الأراضي. سواء كان ذلك بالنسبة للاجئين الذين يبحثون عن ملجأ من مناطق النزاع لتأمين حياتهم أو ملايين السياح الذين يسعون للاستمتاع بثقافة تركيا المتنوعة وتاريخها الغني وجمالها الطبيعي، فقد اشتهرت تركيا دائماً بكرم ضيافتها. يعود هذا التقليد إلى الوقت الذي رحب فيه أسلافنا العثمانيون باليهود الفارين من أوروبا، وهو مستمر حتى اليوم حيث يبحث الإخوة والأخوات السوريون عن ملجأ من شبح الموت.