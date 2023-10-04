كلام في الإسلاموفوبيا: الفروقات الدقيقة والدلالات

في عطلة نهاية الأسبوع، وجدت نفسي وسط لقاءات فكرية في الدوحة، قطر، حيث شاركت في مؤتمر متميز حول الإسلاموفوبيا برعاية جامعة جورجتاون قطر. وقد بحث هذا المؤتمر، الذي ضم مجموعة متنوعة من الأكاديميين والخبراء والفنانين وممثلي وسائل الإعلام الدوليين، في الأبعاد المتعددة الأوجه لكراهية الإسلام - أسسها التاريخية ومظاهرها المتنوعة والاستراتيجيات اللازمة للتخفيف من حدتها.

وكان الإجماع بين المشاركين مدوياً: فالخوف من الإسلام ليس مرضاً معاصراً؛ بل تعود جذوره بعيدا في التاريخ، منذ عصور الصليبيين واللقاءات الأولية بين أوروبا والإسلام. علاوة على ذلك، ساد الاعتراف بالإجماع بوجود رهاب منهجي وهيكلي من الإسلام ومدفوع بالسياسات، نتيجته استمرار أعمال العنف ضد المسلمين ومن يشبههم.

ومع ذلك، فإن فهمي لمحادثات المؤتمر كشف، على الأقل من الناحية النظرية، عن اختلافات دقيقة في تحليل هذا الشبح المنتشر الذي يطارد عقيدة يعتنقها ما يقرب من ملياري شخص على مستوى العالم. وفي حين أن هذا الفضاء لا يفضي إلى تشريح التعقيدات النظرية الكامنة في المناقشات الأكاديمية حول الإسلاموفوبيا، إلا أنني أطرح أهميتها في بناء سرد بديل وفعال لمكافحة الأسباب الجذرية وتداعيات هذه الظاهرة.

برز لدي أمران أساسيان في أعقاب هذا المؤتمر التأملي. الأول هو مأزق كراهية الإسلام داخل الدول ذات الأغلبية المسلمة ــ وهو الجانب الذي كثيراً ما يطغى عليه التركيز السائد على السياقات الغربية. وفي حين يتم تسليط الضوء بشكل مبرر على حالات كراهية الإسلام العنيفة في أوروبا الغربية والصين والهند وميانمار وأماكن أخرى، لكننا لا نوجه سوى قدر ضئيل من الاهتمام نحو المظاهر الضارة داخل البلدان ذات الأغلبية المسلمة. ولا يقتصر البلاء على أمم معينة؛ إذ تشهد كل الدول ذات الغالبية المسلمة تقريبًا بعض مظاهر كراهية الإسلام. وسواء كان الدافع وراء ذلك هو شكل مشوه من العلمانية، أو الانقسامات السياسية، أو التفسيرات المتباينة للإسلام، قامت الطبقة الحاكمة القوية، للأسف، بتشويه سمعة مواطنيها المسلمين أو تهميشهم في مرحلة ما من التاريخ المعاصر. وهذا لا ينتهك معايير حقوق الإنسان محليًا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تضخيم الإسلاموفوبيا في البلدان غير المسلمة. وهو اعتبار حتمي لقادة الرأي والسياسيين والخبراء في العالم الإسلامي.

حرق القرآن

نعم، ما يحدث في السويد والدنمارك وغيرها من حرق القرآن أمر غير مقبول. ولا شك أن ما حدث في فرنسا من حظر العباءة أمر بدائي، والعنف ضد الأفراد الذين يحملون رموزاً إسلامية ظاهرة، مثل الحجاب، أمر غير مقبول. ومع ذلك، فإن هذا لا يحدث عندما يعاني المسلمون بشكل منهجي من الإسلاموفوبيا داخل البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

أما المسألة الثانية التي تخضع للتدقيق في خطاب الإسلاموفوبيا، فهي تتعلق بالدلالات، لا سيما مصطلح "الإسلاموفوبيا" نفسه أو كراهية الإسلام. وبينما أستخدم أنا نفسي هذا المصطلح أيضًا في هذا المقال، إلا أن تعقيداته المتأصلة تتطلب الفحص. تعرّف ميريام وبستر الرهاب بأنه "خوف مبالغ فيه وغير منطقي وغير قابل للتفسير عادة من كائن معين، أو فئة من الأشياء، أو موقف معين". ومع ذلك، فإن الخلاف ينشأ بأن هذا المصطلح يفشل في تغليف الواقع المعقد للعنف - سواء كان هيكليًا أو نظاميًا أو فرديًا - ضد "الآخر المسلم". وهذا العنف ليس غير منطقي بطبيعته ولا يتعذر تفسيره؛ فهو يحمل مبررات تاريخية واجتماعية وسياسية.

من المؤكد هنا أن وصف هذه الظاهرة بأنها مجرد "رهاب" يبالغ في تبسيط تعقيد الدوافع الكامنة وراء القمع والعنف "المعادي للإسلام" أو "المعادي للمسلمين".

منذ أيام الصليبيين وحتى الأمثلة المعاصرة لحظر العباءة هناك دافع متعمد ومحسوب ضد الإسلام، يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد رهاب. ولا يعني هذا التقليل من أهمية معالجة الرهاب، بل التأكيد على أن تجريد المسلمين من حقوقهم وأراضيهم ومواردهم لا ينبع من الجهل فحسب، بل وأيضاً من التقاء التفسيرات الدينية والسياسية وديناميكيات السلطة.

في عالم الإسلاموفوبيا الدقيق، من الأهمية بمكان تعزيز خطاب يعترف بتعقيداته التاريخية وأبعاده المتعددة الأوجه، والابتعاد عن التفسيرات الاختزالية التي قد تقلل عن غير قصد من تأثيرها العميق.