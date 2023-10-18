"لا تقتل": من سيحاسب إسرائيل؟

بعد ليلة مروعة مليئة بالصور المؤلمة الواردة من المستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة، وجدت نفسي على مكتبي لكتابة عمود، أحاول الكتابة أسبوعياً حول قضايا السياسة الخارجية التي تؤثر على تركيا أو المنطقة.

ورغم أنني واجهت تعقيدات المواضيع الصعبة لسنوات عديدة، إلا أن تحدي اليوم يثقل كاهلي بشكل خاص. كان الهدف من هذا المقال تسليط الضوء على الهجوم الإسرائيلي اللاإنساني على مستشفى في غزة، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 500 مدني فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وخلف مئات الجرحى.

لكن أمام الصور التي تظهر الأب وهو يحمل أكياساً مليئة ببقايا أجساد أبنائه، تتلعثم الكلمات. كيف يمكن للمرء أن يقوم بالتحليل عند مواجهة الصور ومقاطع الفيديو يظهر فيها كل شيء تقريبًا على شكل قطع؟ ما الذي يمكن قوله لا يعكس الألم الذي يشعر به أي شخص لديه ذرة من الإنسانية وهو يشهد المأساة في فلسطين

لا أريد تقديم ادعاءات مبالغ فيها حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو التوترات في الشرق الأوسط، أو العواقب الأوسع على ديناميكيات القوة الدولية. إن مناقشة تاريخ إسرائيل الطويل من العنف والقمع والاحتلال والسلب هو شيء واحد، لكن هجوم مساء الثلاثاء يمثل مستوى جديد من العدوان والمأساة التي تتكشف أمام أعين العالم.

على مر تاريخ البشرية، كانت الحروب أمرا مؤسفا، لقد شكلت الصراعات العرقية والدينية والمعارك على الموارد والنزاعات الإقليمية عالمنا منذ زمن سحيق. من المعارك القديمة مثل "مجدو" (1457 قبل الميلاد) و"قادش" في القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى الصراعات الأحدث مثل الإبادة الجماعية في البوسنة، وغزو أفغانستان والعراق، والصراع المستمر في سوريا وليبيا واليمن وأوكرانيا، شهدت البشرية نسيجاً من الصراعات الدموية.

من سيوقف إسرائيل؟

ومع ذلك، حتى في فوضى الحروب، كانت هناك قواعد، وسواء كانت هذه القواعد متجذرة في المذاهب اللاهوتية أو المعايير الأخلاقية المعاصرة، فقد وجهت المجتمعات والشؤون الدولية.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جنيف، يتم تصنيف المدارس والمستشفيات على أنها أهداف مدنية محمية، ويحظر استهدافها منعا باتا، وتدعو المبادئ الإسلامية إلى تجنب الإضرار، حتى بالحيوان والنبات. "لا تقتل" هو مبدأ إرشادي آخر مذكور في إحدى الوصايا العشر في التوراة.

وعلى الرغم من هذه المبادئ، انتقلت إسرائيل بالقتل إلى مستوى آخر من خلال استهداف مستشفى كجزء من نظام الفصل العنصري الذي طال أمده ضد الفلسطينيين. ويأتي هذا العمل بعد سلسلة من الهجمات العشوائية على المناطق السكنية وأماكن العبادة والمدارس. لقد تم قطع سبل وصول سكان غزة إلى الموارد الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء، وحتى قوافل الفارين من الوحشية تعرضت للقصف. وحتى الآن تعاني المستشفيات من نقص الإمدادات اللازمة لعلاج الجرحى، ناهيك عن عدم كفاية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

ويبقى السؤال: من سيتدخل لوقف أعمال العنف الإسرائيلية؟

إن المدافعين المفترضين عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات يصطفون إلى جانب إسرائيل، ويتجاهلون الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. ويتسابق الزعماء الغربيون للتعبير عن دعمهم لنظام نتنياهو، ويفشلون في إدانة الهجمات على المدنيين بشكل كاف.

تحيز الإعلام الغربي

لقد أثبتت وسائل الإعلام الغربية، التي توصف بأنها "موضوعية" و"غير متحيزة" و"حرة"، أنها كانت بمثابة خيبة أمل أخرى في تغطية الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. ومن نشر الأخبار الكاذبة إلى التقارير المتحيزة ضد الفلسطينيين، فشلت وسائل الإعلام في اختبار الموضوعية في هذه اللحظة الحرجة.

وبالإضافة إلى ذلك، قُتل ما لا يقل عن 11 صحفياً وأصيب أكثر من 20 آخرين. في الواقع، تأثر العديد من الصحفيين بالقيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي، وهو ما يشكل عائقًا أمام الصحافة الحرة التي كشفت التطورات. والمحزن أكثر أن وسائل الإعلام الغربية لم تتمكن من الكشف عن أسماء المسؤولين عن مقتل الصحفيين العاملين لديها في الميدان.

هذه المرة، تم كشف الزعماء الغربيين ووسائل الإعلام الغربية المنحازة متلبسين، وأصبح من الصعب للغاية الآن أخذهم على محمل الجد.

ومع ذلك، إذا كانت لا تزال هناك فرصة لمنع إسرائيل من قتل النساء والأطفال الفلسطينيين قبل أن يُقتل أو يُصاب أو يُشرد المزيد منهم، فإن الداعمين الغربيين لتل أبيب لا يزالون قادرين على القيام بهذه المهمة الضرورية.

وبالرغم من التحديات، فإن الأمل في فلسطين حرة يجب أن يستمر، ويجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية لوقف إراقة الدماء. فقد انخرطت تركيا، على سبيل المثال، بنشاط في دبلوماسية مكوكية ، سعياً إلى تخفيف التوترات المباشرة ومعالجة قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

واقترحت أنقرة نموذج ضمانة للتخفيف من حدة الصراعات بين الأطراف المتحاربة. ويشير الاقتراح إلى أن الدول الإقليمية ستعمل كضامنة للجانب الفلسطيني، وسيكون للجانبين الإسرائيليين أيضا ضامنون، مما يوفر آلية لمنع تصعيد التوترات.

وفي نهاية المطاف، يتم تقديم حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية على طول حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الهدف النهائي.

وكمساهمة فورية وملموسة، قالت أنقرة أيضًا إنها مستعدة لإرسال سفينة مستشفى ومستشفيات ميدانية إلى غزة بعد الغارة الجوية الوحشية التي شنتها إسرائيل على المستشفى الأهلي المعمدان.

في هذه الأثناء، تعتبر الزيارات الأميركية رفيعة المستوى إلى المنطقة مهمة؛ فهي لا تصل إلى معالجة القضايا الأساسية. إن عمليات الانتشار العسكري من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تخاطر بتفاقم التوترات عندما يجب أن يكون التركيز على إشراك الجهات الفاعلة المؤثرة مثل تركيا لإنشاء قنوات حوار فعالة. وفي معالجة هذه المشكلة المعقدة والتاريخية، وهي أم كل المشاكل، فإن الطريق إلى حل دائم يتطلب الالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة والسعي الحقيقي لتحقيق السلام.