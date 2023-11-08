من سيدافع عن الأطفال الذين لا صوت لهم في غزة؟

"إن صرخات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين لا تختلف بالنسبة لي. ما لا أفهمه هو لماذا تبدو صرخات الفلسطينيين مختلفة بالنسبة لكم جميعاً. لا يمكننا أن نفقد إنسانيتنا المشتركة، سيدي الرئيس". هذه الكلمات قالتها رشيدة طليب، الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس الأمريكي، التي قالت بصوت عالٍ إنها "لن يتم إسكاتها" خلال خطابها يوم الثلاثاء في قاعة المجلس عندما انتقدت الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة ودعت المشرعين الأمريكيين إلى دعم مشروع القرار. وقف إطلاق النار.

وكانت تصريحات طليب المؤثرة أيضاً بمثابة رد على محاولات الديمقراطيين الأمريكيين لانتقاد موقفها المؤيد للفلسطينيين.

وقد أصبح خنق حرية التعبير في هذا الشأن سائداً، حيث يواجه الصحفيون الفصل من العمل، ويواجه الأكاديميون التهديدات والإدراج على القائمة السوداء كتوجه لأولئك الذين يناضلون ضد استهداف أطفال غزة.

لقد عانت غزة لأكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العشوائي، مما أدى إلى خسارة مأساوية لحياة أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

في مواجهة القمع الذي يمارسه الجيش الاستعماري الاستيطاني في غزة، لا يتم تجريد الأطفال الفلسطينيين من حقهم في الحياة فحسب، بل يتم أيضاً تقليص حريات التعبير والصحافة والرأي بسبب انتشار نفس الأيديولوجية الاستعمارية الاستيطانية في العالم الغربي. وعلى الرغم من هذه القيود، فإن واقعاً قاتماً يتكشف على وسائل التواصل الاجتماعي، ويكشف عن التوثيق المباشر لعملية التطهير العرقي ضد أطفال غزة.

صرخات الأطفال، كما تقول طليب، هي نفسها، بغض النظر عن العرق أو الخلفية. لذا، من المهم أن نلاحظ أنه يجب حماية حياة جميع المدنيين في كل صراع.

إن سلبية المجتمع الدولي في مواجهة الذخائر المتطورة التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين هي فصل مخزي في التاريخ.

وقال مجموعة من الأطفال في "مؤتمر صحفي"، الثلاثاء، أمام مستشفى الشفاء بغزة: "منذ 7 أكتوبر نتعرض للإبادة الجماعية والقتل والتهجير والقنابل التي تتساقط على رؤوسنا أمام العالم أجمع".

"لقد جئنا إلى مستشفى الشفاء كمكان آمن بعد أن تعرضنا للقصف بشكل متكرر. تفاجأنا بأننا نتعرض للموت مرة أخرى بعد استهداف الاحتلال لمستشفى الشفاء"، قال الصبي الذي كان "المتحدث الرسمي".

وأضاف: "لقد جئنا لنصرخ كأطفال، ونحثكم جميعًا على حمايتنا. أوقفوا الموت. نريد الحياة. نحن نريد السلام. نريد محاكمة القتلة. نريد الدواء. نريد الطعام. نريد التعليم. نريد الحياة".

عند الاستماع إلى هؤلاء الأطفال، لا يستطيع المرء أن يهرب من إدراك أن هناك جيلاً ينشأ في حالة من اليأس، ويشكك في مدى فعالية النداءات التي يطلقها الكبار من ذوي النفوذ لوقف الهجمات الإسرائيلية. إن المعاناة في غزة، وخاصة معاناة الأطفال، تفوق الكلمات، الأمر الذي يدفعنا إلى التأمل فيما إذا كانت هذه استراتيجية متعمدة لقطع روابط الفلسطينيين بأرضهم، وهو ما يذكرنا بتدمير إسرائيل لأشجار الزيتون، التي كانت رابط الأجداد بأراضي الأجداد الفلسطينية. في النهاية، من خلال تدمير العناصر التي تجعل الأرض وطنًا، فإنك تدمر مستقبل تلك الأرض أيضًا.

في عام 2014، وفي منشور مثير للجدل على فيسبوك، نشرت عضو الكنيست آنذاك "أييليت شاكيد"، والتي شغلت أيضًا منصب وزيرة العدل في عام 2015، نص مقال للكاتب الإسرائيلي الراحل "أوري إليتسور" الذي أشار إلى الأطفال الفلسطينيين على أنهم "" الثعابين الصغيرة".

"إنهم جميعاً مقاتلون أعداء ودماءهم ستكون على جميع رؤوسهم. والآن يشمل هذا أيضًا أمهات الشهداء الذين يرسلونهم إلى الجحيم بالورود والقبلات. يجب أن يتبعوا أبنائهم، فلا شيء أكثر عدلاً. يجب عليهم أن يرحلوا، وكذلك البيوت المادية التي قاموا بتربية الثعابين فيها. وإلا، سيتم تربية المزيد من الثعابين الصغيرة هناك".

عندما تكون هذه هي عقلية وزير العدل السابق، يصبح من الطبيعي جداً أن يرى وزير آخر أن قصف غزة بالسلاح النووي هو "خيار".

وهذا بالضبط ما قاله مؤخراً وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو. وأدلى إلياهو، عضو حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بهذا التعليق ردا على سؤال خلال مقابلة إذاعية، وقال المحاور في راديو كول بيراما: "تتوقعون أننا سنسقط صباح الغد ما يرقى إلى نوع من القنبلة النووية على كل غزة، ونسويها بالأرض، ونقضي على الجميع هناك". أجاب إلياهو: "هذه طريقة واحدة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة أخرى في الشرق الأوسط، حيث زار أيضًا أنقرة والتقى بوزير الخارجية هاكان فيدان.

وقال بلينكن للصحفيين بعد اجتماعه مع فيدان: "إننا نعمل بقوة شديدة للحصول على المزيد من المساعدات الإنسانية في غزة. ولدينا طرق ملموسة للغاية للقيام بذلك. وأعتقد أننا سنرى في الأيام المقبلة أن المساعدة يمكن أن تتوسع بطرق كبيرة".

وقال بلينكن، الذي بدا منزعجاW من الصور القادمة من غزة، "في يوم واحد": "انظر، نحن ندرك القلق العميق هنا إزاء الخسائر الفادحة التي يلحقها (القصف) بالفلسطينيين، الرجال والنساء والأطفال والمدنيين الأبرياء في غزة، وهو قلق نشاركه ونعمل على حل كل شيء".

وما إذا كانت الولايات المتحدة، وهي الداعم القوي لإسرائيل، سوف تتخذ خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف الإنسانية هو أمر واحد. ومع ذلك، هناك قضية أخرى تتمثل في أن سياسة تل أبيب العنيفة ضد الأطفال الفلسطينيين ستصبح بالفعل عبئًا سياسيًا على إدارة بايدن في الأيام المقبلة.

إذا كان بلينكن يهدف إلى الوفاء بمسؤولية تاريخية وأخلاقية، فعليه أن يستجيب لدعوة نظيره التركي فيدان إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية حياة الأطفال الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، سعت القيادة التركية بنشاط إلى إيجاد حلول دبلوماسية، حيث قدمت نموذج الضمانات، وتوسطت في حالات الرهائن، وقدمت المساعدات الإنسانية، وأبقت القضية حية في الرأي العام الدولي.

ويظل السؤال قائماً: "إذا فشلت أقوى الدول فمن سيدافع عن الأطفال المضطهدين في غزة؟ هل القتل أو التهجير هو خيارهم الوحيد؟"