هل هناك مواجهة استخباراتية بين إسرائيل وتركيا بشأن "حماس"؟

تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين تل أبيب وأنقرة، الناجم عن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في غزة ضد المدنيين الفلسطينيين، إلى مستوى جديد، وتجاوز مجرد التبادلات الدبلوماسية ليشمل وكالات الاستخبارات في كلا البلدين.

البعد الجديد للتوترات، الذي يتجاوز التصريحات الدبلوماسية ويتعلق الآن بوكالات الاستخبارات في البلدين، ظهر بعد تصريح مثير للجدل ومعادٍ أدلى به رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك".

"لقد حدد لنا مجلس الوزراء هدفًا، في حديث الشارع، وهو القضاء على حماس. هذا هو ميونيخ الخاص بنا. وسنفعل ذلك في كل مكان، في غزة، في الضفة الغربية، في لبنان، في تركيا، في قطر. سيستغرق الأمر بضعة سنوات،سنكون هناك لسنوات لكننا سنكون هناك للقيام بذلك"، هذا ما قاله بار في تسجيل بثه التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان". وبطريقة ما، شدد بار على أن رد إسرائيل على أحداث 7 أكتوبر سيشمل عمليات اغتيال مماثلة لرد إسرائيل على مقتل أعضاء الفريق الأولمبي الإسرائيلي في عام 1972.

ولقيت رسالة بار، التي تتضمنت بعض الرسائل المباشرة وغير المباشرة المشفرة بين السطور، رداً فورياً من المخابرات التركية. وقالت مصادر استخباراتية لوسائل إعلام تركية إن "السلطات التركية أبلغت المخابرات الإسرائيلية أن أي محاولة من جانب إسرائيل لاغتيال أعضاء من حركة حماس الفلسطينية الذين يعيشون في تركيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة".

الرئيس رجب طيب أردوغان أدلى، الأربعاء، بأول تصريحاته حول هذا الأمر للصحفيين المرافقين له على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من زيارته التي استمرت يومين إلى قطر، حيث حضر القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي.

وقال أردوغان: "إذا تجرأوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد تركيا والشعب التركي، فسيكون محكوماً عليهم بدفع ثمن لا يمكنهم التعافي منه"، مضيفاً: "أولئك الذين يحاولون مثل هذا الشيء يجب ألا ينسوا أن العواقب يمكن أن تكون خطيرة. لا أحد يجهل التقدم الذي حققته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، نحن لسنا دولة حديثة النشأة".

والواقع أن إسرائيل، إن وجدت، تعرف المستوى الجديد من القدرة العملياتية وقدرة الاستخبارات التركية. ومن العمليات الدقيقة والمستهدفة عبر الحدود ضد أعضاء المنظمات الإرهابية إلى منع التهديدات محلياً، وصلت الاستخبارات التركية بقيادة هاكان فيدان، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية، إلى مستوى جديد من النجاح الواضح. ويرأس الوكالة الآن إبراهيم قالن، أحد المساعدين الرئيسيين لأردوغان، كما عمل قالن بشكل وثيق مع كل من فيدان ووزير الخارجية آنذاك مولود تشاووش أوغلو.

بالإضافة إلى ذلك، قللت المخابرات التركية في السنوات الأخيرة أيضًا من قدرة أجهزة المخابرات الأخرى، بما في ذلك الجواسيس الإيرانيين والإسرائيليين، حيث غطت وسائل الإعلام التركية العمليات ضد شبكاتهم، داخل الحدود التركية.

ولا يخفى على أحد أن أعضاء حماس قاموا بزيارات إلى تركيا، حيث تعتبرهم تركيا كياناً سياسياً. ومع ذلك، فبينما ستعرف إسرائيل أنه لا يوجد أعضاء مسلحون من حماس في تركيا، فإن تصريحات بار تكشف مستوى آخر من الانزعاج في تل أبيب تجاه أنقرة.

"جزار غزة"

وفي الواقع، لم تكن تركيا الصوت الأعلى ضد الفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضد النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة، حيث قُتل أكثر من 16 ألف مدني فحسب، بل كانت أيضاً قوة دبلوماسية قوية تسعى إلى ممارسة ضغط عالمي على إسرائيل والغرب في تل أبيب.

علاوة على ذلك، فإن دعم الرئيس أردوغان لغزة وانتقاده لإسرائيل يظهر باعتباره رواية جديدة تعزل إسرائيل بسبب هجماتها العشوائية ضد الفلسطينيين وغزو أراضيهم.

هناك عدة لحظات رئيسية في هذا الإبداع السردي الجديد.

الأول والأحدث هو تشبيه أردوغان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسلوبودان ميلوسيفيتش، الذي وُصِف بأنه "جزار البلقان" وواجه محاكمة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب حتى عام 2006، عندما توفي. ووصف أردوغان نتنياهو بأنه " جزار غزة " وقال إن "بيبي" سيحاكم على الجرائم المرتكبة في غزة.

ثانياً، إن الموجة التقليدية من الدعم الدولي لإسرائيل، وخاصة في الغرب، تتحول الآن إلى موقف ينتقد بشدة تصرفات إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة. ويلعب خطاب أنقرة وجهودها الإنسانية، والأهم من ذلك، المبادرات الدبلوماسية، دوراً هاماً في هذا الأمر. ومن المقاطعة إلى الاحتجاجات، إلى الروايات الجديدة، يبذل المسؤولون الأتراك طاقة كبيرة لدعم غزة. لا يمكن إنكار أن إحدى اللحظات "السردية" الرئيسية لكشف واقع الاحتلال الإسرائيلي جاءت من وزير الخارجية فيدان.

"أنتم (إسرائيل) تحتلون أرض لشخص ما. أنتم تستولون على منازلهم، وتطردونهم، وتحضرون شخصاً (آخر) وتطلقون عليهم اسم "المستوطنين". "هذا يسمى سرقة"، هذا ما قاله فيدان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي .

وهنا، من المهم أن نلاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمستوطنات قد تعرض لانتقادات طويلة من قبل المجتمع الدولي، ومع ذلك فإن ذلك يتواصل. كما أن الاحتلال الإسرائيلي والعنف والقمع والانتهاكات ولم تبدأ عمليات التهجير في الأراضي الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

يعد التحول في التصريحات لحظة مهمة أخرى تكشف الواقع على الأرض، وبالتالي تخلق عدم ارتياح لتل أبيب.

ثالثا، إن إصرار أنقرة وتكرارها على إقامة الدولة الفلسطينية الحرة ذات السيادة من خلال حل الدولتين، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الموقف الذي تواجهه حكومة نتنياهو الحربية.

وأخيراً، فإن تحذير أردوغان من أن الهجمات والاحتلال الإسرائيلي سيكون لهما تأثير غير مباشر، ليس فقط فيما يتعلق بالاشتباكات الإقليمية، ولكن هدف إسرائيل النهائي هو احتلال المزيد من الأراضي في المنطقة، يخلق أيضاً ضائقة في إسرائيل لأن الكثيرين في تل أبيب لديهم دوافع لذلك. بالوعود اللاهوتية المثيرة للجدل. ولهذا السبب، أدى موقف أردوغان القوي ضد هذه الأهداف ودعوته العاجلة للوحدة ضد خطة اللعبة الإسرائيلية النهائية إلى خلق حالة من عدم الارتياح في إسرائيل.