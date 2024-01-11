نهج أنقرة الاستخباراتي في "قرن تركيا"

لحماية نفسها من التهديدات الداخلية أو الخارجية واتخاذ إجراءات استباقية ضد هذه التهديدات، قامت الكيانات السيادية تاريخياً بإنشاء آليات استخباراتية.

تاريخياً، قامت الإمبراطوريات والدول في العصر الحديث بأنشطة استخباراتية لتحقيق أجنداتها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية، وكان هذا هو الحال أيضاً في الإمبراطورية العثمانية والآن في الجمهورية التركية الحديثة.

وفقًا لأرشيف الدولة التركية، على الرغم من أن الأنشطة المعلوماتية لأغراض الاستخبارات بدأت في القرن السادس عشر تقريباً، فقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على أنشطة المخابرات العثمانية في القرن التاسع عشر تقريباً، ومع ذلك، في تركيا الحديثة، بدأ إضفاء الطابع المؤسسي على الاستخبارات في عام 1926، عندما قرر مجلس الوزراء "إنشاء جهاز أمن وطني سري للسلامة والدفاع عن الدولة"، وتم اتخاذ الخطوة الأولى لما هو جديد. المعروفة باسم منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT).

احتفل جهاز الاستخبارات التركي، الأربعاء، بالذكرى السنوية السابعة والتسعين لتأسيسه في حدث أقيم في مبناه الجديد المتطور المعروف باسم "القلعة" في العاصمة أنقرة، حيث ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن خطابين.

في الواقع، لقد تغير الكثير منذ الأيام الأولى للجمهورية الحديثة، مما أثر على الأنشطة التشغيلية وقدرات جهاز الاستخبارات التركي، علاوة على ذلك، كانت فعالية جهاز الاستخبارات ونجاحه التشغيلي أيضاً في دائرة الضوء في العقد الماضي، لقد أسفرت الفعالية الواضحة والنجاح لأنشطة الاستخبارات في كل من العمليات المحلية والخارجية عن نتائج مهمة في حرب تركيا ضد التهديدات الخارجية والداخلية، بدءاً من الأنشطة الإرهابية لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وجماعة "غولن" الإرهابية وأباطرة المخدرات والعصابات وغيرها من الأنشطة الإجرامية في الفضاء الإلكتروني.

وخلال كلمته، أكد قالن أنه مع الاحتياجات المتزايدة في يومنا هذا، فقد طبقوا طرق تفكير وأساليب عمل متعددة الاتجاهات ومتعددة الأبعاد في مجالات مكافحة الإرهاب، ومنع أنشطة التجسس في تركيا، وإدارة المخاطر في مناطق النزاع، والاستخبارات الاستراتيجية ومكافحة الجريمة المنظمة وحماية الوطن "السيبراني" والدبلوماسية الاستخباراتية.

وكما أصبح العالم "قرية عالمية"، كما وصفه مصطلح العقد الماضي، فقد ظهرت قضايا جديدة وأكثر تعقيداً، فمن الخوف من الإسلام إلى صعود القومية المتطرفة، ومن أمن الفضاء الإلكتروني إلى التعقيدات الجديدة التي تنشأ مع الذكاء الاصطناعي، نشأت حدود جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي أيضاً، ولكن هذا لا يعني أنها حلت محل المشاكل التقليدية والقائمة، كما هي الحال في الحرب بين أوكرانيا وروسيا أو الفظائع في غزة، ولكنها عملت كعامل إضافي للتعقيدات القائمة، وبعبارة أخرى، جلب العالم الجديد تحديات جديدة يجب على الاستخبارات أن تأخذها في الاعتبار عند معالجة العديد من مستويات التهديدات في الداخل أو الخارج.

الذكاء الاصطناعي: "قنبلة ذرية جديدة"

وأشار قالن أيضًا إلى أن حماية الوطن السيبراني لا تقل أهمية عن حماية حدودنا المادية في مواجهة الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والتزييف العميق وغيرها من التطورات المذهلة، لقد عرّف الذكاء الاصطناعي بأنه "القنبلة الذرية للعصر الرقمي"، وأشار إلى أنه إذا لم يكن للذكاء الاصطناعي حدود وأطر، فإنه يمكن أن يصبح عاملاً "يهدد مستقبل البشرية بشكل مباشر".

حيث تنمو تعقيدات عالم اليوم في ثوان، فإن الذكاء القوي والفعال أمر لا بد منه على جميع المستويات، في الواقع، كما قال قالن أيضاً خلال كلمته، الأربعاء، "لا يمكن القيام بالدبلوماسية الفعالة بدون ذكاء سليم".

ونظراً للتحديات الأمنية التي تواجهها تركيا في الداخل والخارج، إلى جانب نفوذها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدولي المتزايد في العقدين الماضيين، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تصبح الاستخبارات واحدة من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الدولة التركية لتطويرها.

وقال أردوغان، خلال كلمته: "تركيا ليست دولة تتكون من حدودها فقط. وأمتنا ليست جماعة مسؤولة فقط عن الأحداث الجارية داخل هذه الحدود"، مضيفاً: إن "مجالات النفوذ والمسؤولية في تركيا أوسع بكثير".

ونتيجة لهذا النهج في السياسة الخارجية، كدولة تسعى إلى تعظيم حماية مصالحها على العديد من المستويات وفي أجزاء كثيرة من العالم، وكدولة تسعى إلى المساهمة في السلام والاستقرار العالميين في العديد من المناطق، من سوريا وليبيا وفلسطين والقرن الأفريقي إلى البلقان وجنوب القوقاز، يجب أن يظل تركيز تركيا على امتلاك قوة استخباراتية قوية في قلب عملية صنع السياسات في "قرن تركيا ".