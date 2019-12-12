بعد الاتفاق التركي الليبي.. لم يعد باستطاعة اليونان وإسرائيل استبعاد الدول الساحلية الأخرى في المنطقة

وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً والمدعومة من الأمم المتحدة مذكرة تفاهم في 27 نوفمبر، هزت منطقة شرق المتوسط.

ثم في الخامس من كانون الأول (ديسمبر)، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم مع ليبيا، مما يدل على أنها سياسة حكومية، وليست مجرد واحدة من وجهات نظر الرئيس رجب طيب أردوغان. رحبت جميع الأطراف في تركيا بالاتفاق لأنها مسألة دولة ظلت مطروحة منذ عقود حتى قبل أن يفوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس أردوغان بالانتخابات لأول مرة في عام 2002. ومع ذلك ، فإن أردوغان هو الذي الذي حقق ذلك.

يهدف الاتفاق البحري المذكور، الذي وقعه أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول، إلى ضمان حقوق ليبيا وتركيا في البحر المتوسط ومنع أي محاولات فعلية من قبل دول المنطقة بالفعل للحيلولة دون حقوق البلدين من خلال عمليات الحفر. من خلال هذا الاتفاق، أنشأت تركيا وليبيا، وهما جارتان بحريتان، 18.6 ميلًا بحريًا من الجرف القاري ورسمت خط حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين البلدين.

كانت اليونان والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل والإدارة القبرصية اليونانية أول من أدان مذكرة التفاهم. بطبيعة الحال، فإن أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، المسؤول عن الفوضى المستمرة في ليبيا من خلال غزو شرق ليبيا والسيطرة على مدينة بنغازي الساحلية، قد أصيب بالجنون بعد الصفقة. قد لا يدرك الكثير من الناس أن حفتر، دمية ووكيل حرب في ليبيا، لديه علاقات مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، ويعمل لصالح هذه البلدان.

عداء حفتر

وفي الوقت نفسه، فإن عداء حفتر تجاه تركيا آخذ في الازدياد. حيث أمر بشن هجوم على السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، وأغلق المجال الجوي للطائرات التركية واحتجز مواطنين أتراكا في الأراضي التي يسيطر عليها. ومع فشل جميع محاولاته للاستيلاء على طرابلس المدعومة من تركيا، فإنه مستمر بفقد صوابه. لهذا السبب ألقى القبض على ستة مواطنين أتراك لكنه اضطر إلى إطلاق سراحهم بسرعة لأنه لم يجرؤ على رؤية ما ستفعله تركيا لإعادة مواطنيها. اتخذت تركيا جميع التدابير ضد التحركات أو التهديدات العدائية المحتملة في المستقبل، وهي مستعدة لمواجهة الهجمات ما لم يهدأ حفتر.

كانت مصر واحدة من الدول التي أدانت الاتفاق البحري التركي الليبي، لكنها خفضت صوتها مؤخرًا لأن الصفقة، في الواقع، مفيدة لمصر أيضًا. الخط الفاصل بين تركيا وليبيا يزيد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر أيضًا.

وبما أن اليونان ليست قوية بما يكفي لمواجهة تركيا، فقد قامت بطرد السفير الليبي لإظهار غضبها، تظهر هذه الخطوة أن أثينا لا يمكنها احتواء نفسها في الصفقة، نعلم أن أثينا ستذهب إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية تبكي وتقول إن تركيا لديها مشاريع توسعية في شرق البحر الأبيض المتوسط، لقد تم خداعهم من قبل ليبيا، ويجب إيقاف أردوغان. يمكننا أن نتوقع المزيد من التهديدات وعناوين الصحف المعتادة في وسائل الإعلام اليونانية.

التوتر الإقليمي

ومع ذلك، تستمر تركيا في القول إن القنوات الدبلوماسية لترسيم الحدود البحرية مع جميع الدول الساحلية بما في ذلك كل الدول التي لها حقوق تتعلق بشرق المتوسط مفتوحة، على عكس السياسات الأنانية لإسرائيل واليونان والإدارة القبرصية اليونانية ومصر.

إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا لا تهدف إلى زيادة التوتر في المنطقة، بل هي خطوة لحماية مصالح تركيا وليبيا وبدء جلب جميع الدول الساحلية الأخرى إلى طاولة المحادثات حول حقوقهم. لكن هذا لا يعني أن تركيا ستتوقف عند هذه النقطة، كما قال الرئيس أردوغان، يمكن للبلدين القيام بعمليات استكشاف مشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

منذ عام 2003، تسعى الإدارة القبرصية اليونانية إلى اتباع سياسة المغامرة في المنطقة من خلال إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، وإجراء التنقيب عن النفط والغاز، وإصدار تصاريح من جانب واحد لمثل هذه الأنشطة في جميع أنحاء الجزيرة. وتتجاهل سياساتها الاستفزازية حقوق القبارصة الأتراك القائمة على المساواة في الحقوق وتقاسم الموارد الطبيعية والبحرية حول الجزيرة، ومن خلال التحالف مع مصر وإسرائيل، لم يحترم اليونانيون والقبارصة اليونانيون الدول الساحلية الأخرى.

إن أنشطة الحفر في شرق البحر المتوسط في تركيا، البلد الذي يتمتع بأطول ساحل قاري، للدفاع عن حقوقه وحقوق شعب جمهورية شمال قبرص التركية قد أدينت من قبل تلك الدول ومؤيديها أيضًا. بطبيعة الحال، لا يمكن التسامح مع الخبث تجاه تركيا الذي يهدف إلى قصر المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية على خليج أنطاليا فقط، موقف تركيا واضح جدا: يجب حل النزاع بمفاوضات شاملة ستحفظ حقوق جميع الدول الساحلية وكذلك القبارصة الأتراك واليونانيين.

اكتشاف الغاز

من ناحية أخرى، تم اكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي قبالة شواطئ ميناء حيفا في إسرائيل قبل تسع سنوات. وهذا يشير إلى أن حجم حقل ليفياثان القابل للاستخراج يقدر بأكثر من 600 مليار متر مكعب من الغاز من قبل شركة نوبل إنيرجي، الشركة الأمريكية التي اكتشفت الحقل في عام 2010. احتياطيات إسرائيل من الغاز ليست كبيرة مقارنة بالكميات العالمية، ومع ذلك، فإن الأرقام المرتبطة بليفياثان قد هولت باعتبارها مُغيِّرًا لشكل إسرائيل. لكن اليوم، هناك حقل غاز واحد صغير للغاية "تمار" يمد قطاع الطاقة الإسرائيلي. يحتوي حقل تمار على حوالي 80 مليار متر مكعب فقط من الغاز، ومع ذلك فإنه يوفر حوالي 60٪ من كهرباء إسرائيل لعدة لسنوات. لذا، إذا بدأ ليفاثان العمل، فقد يجعل ذلك إسرائيل مصدراً صافياً للغاز.

في غضون ذلك، قيل إن هناك حقولًا أخرى موجودة في نفس الحوض مثل حقل أفروديت بالقرب من قبرص.

يعتقد خبراء الطاقة أن هناك المزيد من الغاز في انتظار اكتشافه في شرق البحر المتوسط على طول سواحل غزة ولبنان ومصر في الجنوب، وقبرص اليونانية، و جمهورية شمال قبرص التركي وسوريا في الشمال. ومع ذلك، بصرف النظر عن تمار، فإن الغاز المذكور قيد الانتظار وتم تجميد المزيد من التنقيب لأنه لا يوجد طريق تصدير لكمية هائلة من الغاز، يتجاوز حجمها بكثير الاحتياجات المحلية للبلدان المعنية.

حتى إذا نجحت إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي من ليفياثان، فعليها العمل مع دول المنطقة الأخرى لتوصيله إلى أوروبا. اليوم يبدو أنه لا يوجد لديها خيار آخر غير قبرص اليونانية ومصر. وفقًا لتقارير العام الماضي، توصلت إسرائيل وقبرص اليونانية واليونان وإيطاليا إلى اتفاق لوضع خط أنابيب يربط احتياطيات إسرائيل من الغاز بالدول الثلاث، في مشروع كبير، وهو شرق البحر المتوسط، الذي سيوفر الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

أوروبا أيضًا لديها مصلحة في رؤية تطور مشروع East Med، مما سيمكنها من تنويع موردي الطاقة وتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

منشأة للغاز الطبيعي المسال

ومع ذلك، فإن تكلفة البناء في شرق المتوسط ، وفقا للتقديرات الأولية، هي 7 مليارات دولار. تعمل نيقوسيا أيضًا على ربط خط الأنابيب عبر حقل أفروديت بمنشأة للغاز الطبيعي المسال في مصر، والذي سيتكلف أيضًا حوالي مليار دولار، وعلينا أن نلاحظ أنه من المتوقع أن يتم تمويل هذا المشروع الكبير من قبل الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أنها مدعومة من قبل الحكومتين اليونانية والإيطالية، وكلاهما معروف بانتقاده الشديد لبروكسل، إلا أن التكلفة مرتفعة جدا.

يعد إنشاء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وشحن الموارد ليس فقط إلى أوروبا ولكن أيضًا للأسواق النامية في آسيا من أجل تعويض التكلفة الرأسمالية خيارًا. لكن حتى لو تم ذلك، فسيكون ذلك غير تنافسي في عالم لا يوجد فيه نقص في إمدادات الغاز.

لقد كان مزعجًا بالفعل أن المنطقة التجارية التركية الخالصة هي نقطة عبور واضحة وفعالة من حيث التكلفة لهذا الغاز لأنه قريب جغرافيًا جدًا من الحقول المعنية ولديها بالفعل شبكة خطوط أنابيب محلية يمكنها نقل الغاز إلى أوروبا، من خلال خط أنابيب بحري إلى تركيا وجمع الموارد من جميع الحقول على طول الطريق. ومع ذلك، تم بالفعل استبعاد هذا الخيار بسبب الخلافات الحالية، إن سياسات إسرائيل الوحشية التي تهدف إلى محو الفلسطينيين والنزاع المستمر بين القبارصة اليونانيين وجمهورية شمال قبرص التركية هي العقبات السياسية الرئيسية التي تحول دون هذا الحل.

مع الاتفاق بين تركيا وليبيا، يجب أن يمر خط أنابيب مشروع شرق البحر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا. لقد عزز الاتفاق التركي الليبي يد تركيا في المنطقة، وستوفر دورًا مباشرًا في لعبة الجغرافيا السياسية للطاقة، على أساس قانوني. لهذا السبب، تم قلب جميع الخطط التي عزلت بلدان إقليمية أخرى رأسا على عقب في الوقت الحالي.

بالنسبة إلى اليونان والإدارة القبرصية اليونانية وإسرائيل، انتهت الحفلة، وتوقف الجميع عن الرقص.