محمد مرسي رجل الدولة الذي لن ينسى

توفي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، يوم الاثنين 17 يونيو. لم يتمكن من مقاومة قمع نظام عبد الفتاح السيسي، وتعرض لأزمة قلبية خلال دفاعه في المحكمة. يعلم الجميع أنه تم عزله في السجن، ولم يتمكن من رؤية أسرته إلا عدة مرات خلال السنوات الست الماضية. يدعي العديد من المراقبين أنه تسمم وأنه قتل تدريجياً. هذه الادعاءات لم تتأكد بعد. ومع ذلك، نعلم جميعاً أن موته لم يكن طبيعيا. قتله نظام السيسي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

بعد وفاته، أعلن النظام حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد، وأرسل الآلاف من دوريات الشرطة لسحق أية احتجاجات. لسوء الحظ، قوات النظام لم تسلم الجثة لعائلته لدفنها. أي أن النظام استمر في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية حتى بعد وفاته.

كان انتخاب مرسي رئيساً لمصر وفوز حكومته مؤشراً أساسياً لما يسمى بالربيع العربي، وكذلك مثّل عزله عن السلطة بداية ما يسمى بـ"الشتاء العربي". لقد كان محمد مرسي جزءاً من حركة الإخوان المسلمين ومن الربيع العربي الذي أراد وضع حد للأنظمة القمعية الطويلة في العالم العربي. بعد ثورة فبراير عام 2011 وانهيار نظام حسني مبارك القمعي، وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة في أول انتخابات حرة ونزيهة، وأصبح مرشحها مرسي رئيساً لمصر.

ومع ذلك، لم تسمح القوى الإقليمية التي تمثل الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي ولا مؤيدوها العالميون لحكومة مرسي بحكم مصر، أكبر دولة عربية وأهمها على الإطلاق. فأطيح به بعد ضغوط شديدة من جهات خارجية، على يد الطغمة العسكرية في 3 يوليو 2013، ثم سجن. ووجهت إليه تهم من قبل من خانوا بلادهم وتصرفوا باسم قوى خارجية. وقام نظام السيسي بتعذيبه وإساءة معاملته أثناء وجوده في السجن.

خلال الانقلاب العسكري، تم نصحه بالهرب إلى تركيا، لكنه رفض ذلك. بدلاً من ذلك، فضل البقاء في البلاد وعدم ترك شعبه وحيداً في كفاحه ضد القوات غير الشرعية التي تدعمها بعض دول الخليج والدول الغربية. كان يعلم أنه سيعاني إذا قاوم الانقلابيين، لكنه لم يمانع في خسارة حياته من أجل مستقبل بلده واستمرار الأمل في أن يحظى شعبه بتقرير المصير الكامل. ومن ثم، اختار أن يكون مثالاً ليس فقط للإخوان المسلمين والأمة الإسلامية، وهذا يعني "المجتمع"، ولكن أيضاً لجميع المناهضين للإمبريالية والناس المضطهدين على المستوى العالمي.

من المسؤول عن موته؟ على من يقع اللوم في نهايته المأساوية؟ هناك ثلاث مجموعات من الجهات الفاعلة المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن وفاة مرسي، وعدم الاستقرار السياسي والضعف الاقتصادي في مصر. المسؤول الأول والأهم هو السيسي وشركاؤه في الحكومة. انتهك السيسي القانون، ونظم الانقلاب، وقتل الآلاف من المصريين الأبرياء وسجن آلافاً آخرين. ثانياً، أقنعت حكومات بعض دول الخليج، السيسي في الانقلاب العسكري أولاً، ثم دعمته في تنفيذه. هذه الأنظمة، التي اعتبرت إرساء الديمقراطية تهديداً وشيكاً لأنظمتها، قدمت دعماً بشرياً ومالياً إلى حكومة السيسي، لتشكيل حكومة قمعية في مصر، والقيام بعكس عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي. المجموعة الثالثة هي حكومات القوى الإقليمية والعالمية الأخرى. وفي حين أن بعض الدول قدمت الدعم الدبلوماسي والسياسي للسيسي لإدارة الانقلاب العسكري، بقي البعض الآخر صامتاً. ثم، قامت هذه البلدان بتطبيع علاقاتها مع حكومة السيسي بعد الانقلاب، وفعل كل شيء لإضفاء الشرعية على حكومة السيسي في المحافل الدولية.

إذن ما معنى موت محمد مرسي؟ أنا متأكد من أن موته سيذكر باعتباره نقطة انعطاف في تاريخ الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. وسيواصل تمثيل الأمل لشعوب الشرق الأوسط، وحق تقرير المصير والديمقراطية. جسده المدفون سيمثل بذرة إحياء الشعوب العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم. سوف تستمر روحه في مطاردة السيسي وأنصاره في الداخل والخارج. وبما أن مرسي يمثل الأمل والإلهام لهم، فإن المصريين والعرب والمسلمين ومناهضي الاستعمار لن ينسوه أبداً.

الحديث عن شخصيته وسياساته هي مواضيع واسعة، لكن المجال يضيق عنها هنا. في النهاية، نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.