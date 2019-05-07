رمضان والعالم الأوروبي

بدايةً، تحية رمضانية لجميع قرائنا مع بداية هذا الشهر الكريم. وقد احتفل العالم الإسلامي يوم أمس بصيام أول يوم من رمضان.

في الوقت الذي ترحب فيه تركيا برمضان في سلام يبدو، لسوء الحظ، أن الشهر الفضيل لن يكون سلمياً ولا هادئاً بالنسبة لكثير من المسلمين. إذ يضطر المسلمون في سوريا واليمن وفلسطين إلى مواجهة ويلات الحرب في رمضان. ما يحدث في فلسطين هو مذبحة كاملة. يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل انتظرت رمضان للهجوم. لقد قصفت غزة لعدة أيام. تم تدمير العديد من المباني، بما في ذلك المبنى الذي تعمل فيه وكالة الأناضول التركية الرسمية، والتي كانت تعرض للعالم هجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وبشكل أساسي ضد المدنيين.

إسرائيل على استعداد لمنع العالم من رؤية الفظائع التي ترتكبها، لأنها تهاجم الناس دون أن تميز بين كبار السن والنساء والأطفال. الأمر الأكثر حزناً هو رد الاتحاد الأوروبي على هذه الهجمات. لم يتجاهل الاتحاد الأوروبي، بالبيان الذي أدلى به، القنابل التي تطلقها إسرائيل من الأرض والجو فحسب، بل صور سكان غزة على أنهم سبب للأحداث. كما أنه لم يشر إلى ضربة إسرائيل لوكالة أنباء الأناضول، وقتل العديد من المدنيين، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر 14 شهراً.

نعم، في فلسطين وسوريا واليمن يواجه المسلمون حرب بقاء في ظروف قاسية. ومع ذلك، فإن الأمر الأدهى والأمر، هو أن المسلمين صاروا أهدافاً للهجمات العنصرية في جميع أنحاء العالم أيضاً. خاصة في الولايات المتحدة حيث زادت الهجمات والتهديدات ضد المسلمين. وبالنسبة للمسلمين الذين يعيشون في الدول الأوروبية، الحياة ليست سهلة أيضاً. إذ ينتشر رهاب الإسلام كل يوم. وتتعرض الكثير من النساء للمضايقات في الشوارع يومياً لأنهن يرتدين الحجاب. لا تحدث مثل هذه المضايقات في المناطق الريفية في أوروبا، على العكس، تحدث في المدن الكبرى وفي العواصم. في مدينة مزدهرة سياحياً مثل فينيسيا، حيث يأتي الكثير من السياح من جميع أنحاء العالم، تتعرض النساء المسلمات للمضايقات بسبب ملابسهن. إذا كانت هذه المضايقات تحدث في المدن الأوروبية الحديثة، فليس من الصعب أن نفهم صعوبة حياة المسلمين في المناطق التي تحصل فيها الأحزاب الشعبية اليمينية واليسارية المتطرفة، على عدد كبير من الأصوات. صار المسلمون أهدافاً لجماعات اليمين المتطرف واليسار المتطرف. أحد الموضوعات الرئيسية لانتخابات البرلمان الأوروبي القادمة في الفترة من 23 إلى 26 مايو هي "المسلمين والإسلام". تعلن جماعات اليمين المتطرف واليسار المتطرف صراحة أنها لا تريد المسلمين في الاتحاد الأوروبي ولا في مجتمعاتهم. وتزداد مستويات المعيشة صعوبة في المقاطعات والمدن والمناطق التي يعيش فيها المسلمون، ويعانون من التمييز في العديد من المجالات. كما لو أن هذا كله ليس كافياً، تقوم الجماعات اليمينية المتطرفة، وأيضاً الجماعات العنصرية اليسارية المتطرفة التي تتعاون مع "بي كا كا" الإرهابي، بمهاجمة المساجد.

المسلمون الأوروبيون قلقون بحق بشأن سلامة حياتهم وممتلكاتهم. مثل هذه التطورات تجاه المسلمين الأوروبيين تشكل تهديداً كبيراً للديمقراطية في أوروبا. لقد صمت الديمقراطيون الأوروبيون في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فقد حان الوقت الآن للوقوف مع المسلمين. لا يمكن الرد على صعود اليمين المتطرف من خلال الصمت، على العكس من ذلك، من الممكن الوقوف في وجه المد، والوقوف إلى جانب أولئك الذين يدعمون الديمقراطية.

يمكن للديمقراطيين الأوروبيين، المسيحيين والمسلمين، الوقوف معاً وإظهار دورهم أمام الأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة، بإثبات أن "المضمار ليس فارغاً". انتخابات البرلمان الأوروبي تتزامن مع شهر رمضان. وسيتعين على المسلمين الأوروبيين الاستماع إلى الأحزاب الشعبوية اليمينية واليسارية المتطرفة وأكاذيبهم عن المسلمين والإسلام طوال شهر رمضان. ولهذا السبب فإن موقف الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين وأعضاء حزب الخضر في الاتحاد الأوروبي، سيكون مهماً للغاية وقيماً بالنسبة للمسلمين. رغبتنا هي أن يدافع الديمقراطيون الأوروبيون عن فكرة أن المسيحيين والمسلمين وأصحاب الديانات الأخرى، يمكن أن يعيشوا في أوروبا في ظل ظروف متساوية في سلام، وأن مسلمي أوروبا ليسوا وحدهم.