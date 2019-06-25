الديمقراطية في تركيا

أتساءل حقاً ما إذا كان الأشخاص الذين قالوا إن هناك ديكتاتورية في تركيا، يشعرون بالحرج من تصريحاتهم الآن.

وأتساءل أيضاً عما إذا كان أولئك الذين استخدموا مصطلح "الديكتاتور رجب طيب أردوغان" سوف يعتذرون.

ماذا حدث للاتهامات بعدم وجود ديمقراطية في تركيا؟ أولئك الذين تنبأوا بنهاية العالم وزعموا هراءاً أن "لا ديمقراطية في تركيا" عندما اختارت أمتنا الرئيس رجب طيب أردوغان، يحتفلون الآن بنتائج انتخابات بلدية إسطنبول. إن وسائل الإعلام الغربية التي كانت حتى الأمس القريب تعنون صحفها بعبارة "الديكتاتور أردوغان"، تزعم الآن في عناوين الصحف أن أردوغان قد خسر الانتخابات. لذلك أنا أتساءل، هل يمكن أن يخسر الديكتاتور في بلد توجد فيه ديكتاتورية؟

الديمقراطية موجودة في تركيا منذ عام 2002. في الواقع، إن ديمقراطية تركيا نشطة للغاية، لدرجة أن معظم الدول الأوروبية راقبتها بحسد. يعلق بلدنا أهمية كبيرة على اتخاذ جميع قراراته من خلال انتخابات ديمقراطية وحرة. ينتخب الناخبون الأتراك رجال الدولة على كل المستويات من خلال انتخابات ديمقراطية. لقد أعيدت الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس 2019 في إسطنبول بسبب مخالفات قانونية. في النهاية، لم يُسمح بالاحتيال هذه المرة، وفي هذه المرة فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض "أكرم إمام أوغلو".

المسؤول عن الانتخابات العادلة هو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. لم يتمكن "بن علي يلدريم"، المرشح المدعوم من الرئيس أردوغان، من الفوز. نظراً لوجود ديمقراطية في تركيا، فقد اتخذ الناخبون القرار. بمجرد إعلان النتائج، كان أول شخص يهنئ "إمام أوغلو" باعتباره الفائز، هو منافسه "يلدريم". وأعلن أردوغان، عبر بيانه التالي، أن الناخبين قد اتخذوا قرارهم، وأن انتخابات إسطنبول قد انتهت الآن: "آمل أن تفيد نتائج انتخابات بلدية اسطنبول مدينتنا. لقد أظهرت قوميتنا نفسها اليوم مرة أخرى. أهنئ أكرم إمام أوغلو، الذي فاز وفقاً للنتائج غير الرسمية. كما فعلنا من قبل، سنتقدم صوب تحقيق أهدافنا لعام 2023 معاً، دون تقديم تنازلات في الديمقراطية، ومع سيادة القانون، والسلام، والازدهار والاستقرار، وفي نطاق مبادئ تحالف الشعب. سنظل نشعر بالقلق الشديد بشأن الأمور الداخلية والخارجية التي تواجه تركيا وفقاً لمصالحنا، بدءاً من قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نهاية هذا الشهر، وزيارة الصين، ومؤتمر قمة جنوب أوروبا ومنطقة البلقان الذي يليها".

هل ستعترف المراسلة السابقة للبرلمان الأوروبي في تركيا، كاتي بيري، والرئيسة المشاركة الجديدة لجمعية الاشتراكيين الديمقراطيين، وغيرهم ممن أتوا إلى تركيا لمشاهدة الانتخابات، بأن الديمقراطية التركية تعمل بشكل مثالي؟

أم هل سيظلون راضين فقط عن الاحتفال بـ "أكرم إمام أوغلو"؟

لم يكن هناك أي تدخل في إرادة الناخبين في تركيا منذ عام 2002 ولن يحدث في المستقبل.

الأمة التركية، التي دافعت عن الديمقراطية من خلال القتال البطولي ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، لن تسمح بمثل هذا الأمر.

الحقيقة هي أن "أصدقاؤنا" في أوروبا، سواء كانوا أصدقاء حقيقيين أو بشكل نظري فقط، لا يريدوننا أن ننجح.

تركيا ديمقراطية. والأمة التركية حساسة للغاية بشأن الديمقراطية.

لقد صوت الناخبون، وقاموا بانتخاب أغلبية رؤساء البلديات في إسطنبول من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وانتخاب رئيس بلدية المدينة من حزب الشعب الجمهوري.

يجب ألا يفاجأوا عندما يتم انتخاب أردوغان كرئيس بأغلبية ساحقة.

أولئك الذين يحتفلون بانتخاب "إمام أوغلو" في العواصم الأوروبية وفي البرلمان الأوروبي، يؤكدون في الواقع أن تركيا، التي تحكمها إدارة أردوغان، دولة ديمقراطية.

والآن، ألم يحن الوقت لكي يكونوا صادقين؟ بينما يكتبون تقاريرهم ويدلون ببياناتهم. ألا يكون الأمر أكثر دقة، أن يعترفوا بأن الديمقراطية تعمل بشكل جيد في تركيا، وأنها أمة تتخذ كل قراراتها من خلال انتخابات ديمقراطية؟