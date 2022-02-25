ضرورة تفعيل الدبلوماسية الواقعية فوراً!

يمثل الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استمر لمدة ساعة، متضمناً رؤى ورسائل هامة حول مستقبل الأزمة الأوكرانية، نقطة تحول مهمة في حياته السياسية. فقد عرضت وسائل الإعلام الروسية والدولية لمدة ساعة تقريباً فيديو بوتين المسجل مسبقاً في وقت واحد. ولا يوصَف بوتين بأنه زعيم صريح أو واضح فهو يحب خلق جو من الغموض حول أفعاله ويريد دائماً أن تُفهم كلماته وأفعاله بالطريقة المقصودة، عدا أنه إذا أراد أن يساء فهمه، فإنه يتصرف وفقاً لذلك. ولذلك نراه يولي اهتماماً خاصاً للغة جسده في مقاطع الفيديو القصيرة والصور والخطابات العامة. أما في مقطع الفيديو الأخير الخاص به فكان التهديد والتحدي اللذان أبداهما هما الرسالة الحقيقية التي أراد إيصالها، برغم أن الطريقة التي نقل بها رسالته جديرة بالملاحظة أيضاً.

"روسيا الجديدة"

لعل التطورات الأخيرة في منطقة دونباس والتوتر الروسي الأوكراني لا يتعلق فقط بأوكرانيا، فبوتين يريد من نظرائه الغربيين أن يروا "روسيا الجديدة"، وليس روسيا التي ينظر إليها المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب الباردة. ومع أنه سعى لإيصال رسالة واضحة وقوية إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إلا أن نظراءه الغربيين قد تغاضوا عن تصريحاته، وهو يريد من الجهات الغربية أن تعترف وتحترم مكانة روسيا الجديدة وأن تتفاعل دبلوماسياً وفقاً لمعايير متجددة.

ورغم أن خطاب بوتين كان مليئاً بالادعاءات المتطرفة والمراجع الوحدوية، لكن الأهم من ذلك هو الهدف العام للكرملين في المنطقة الدولية. فروسيا ظلت لفترة طويلة من الزمن، غير مرتاحة للنظام العالمي الحالي الذي يعمل على تهميش نفوذها المتراجع. وكان المسؤولون الروس صريحين للغاية في استياءهم وأظهروا مقاومتهم سابقاً بالأساليب الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، لكن الفاعلين الغربيين الرئيسيين لم يغيروا مسار عملهم في اتجاه التوقعات الروسية، فصار استخدام المعدات العسكرية هو الملاذ الأخير لروسيا لتأكيد موقفها.

ويظهر حشد القوات حول أوكرانيا والمناورات العسكرية إطار احتمالات أوسع، لأن الجميع يدركون بمن فيهم الرئيس الروسي، أنه لا يوجد حل عسكري لتوقعات روسيا. ومع ذلك، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل نظراء روسيا ينظرون إليها بجدية أكبر، مع وجود احتمال دائمٍ لسوء الفهم وتصعيد لا يمكن السيطرة عليه. ويتوقع بوتين أن يشعر اللاعبون الأوروبيون والولايات المتحدة أيضاً بالضغط عن كثب، بالرغم من النطاق المحدود من ردود الأفعال المتاحة.

ادعاءات بوتين جاءت عن قصد

يتردد صدى تصريحات بوتين مع النظام الدولي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر أكثر من مبادئ وممارسات النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. فالرئيس الروسي قدم ادعاءاته عن قصد، موضحاً تمرده ضد النظام العالمي الذي يهيمن عليه الفاعلون والمؤسسات الغربية. ومن وجهة نظر بوتين، فإن الجهات الفاعلة مثل أوكرانيا التي تريد أن تكون جزءاً من التحالف الغربي ما هي إلا "دمى" تنخدع بالحيل والخطط الخبيثة للفاعلين الغربيين. وهو بالفعل غاضب من اللاعبين السياسيين والعسكريين الغربيين الذين يوسعون أجندتهم السياسية في مجالات نفوذ ما بعد الاتحاد السوفيتي.

مع أنه يفرغ غضبه بأولئك الذين اجتذبهم الممثلون الغربيون وحولوهم إلى أدوات. ويبدو التوتر الروسي الأوكراني معقداً لأن بوتين ليس مهتماً بإبقاء الجمهوريتين الانفصاليتين في دونيتسك ولوغانسك في فلكه.

وتسببت الإشارات والتفسيرات التاريخية في خطاب بوتين ببث الخوف لجميع الدول والأمم التي تعيش في مناطق النفوذ السوفيتية السابقة، مع أن وزارة الخارجية الروسية أصدرت بياناً أعادت فيه صياغة مزاعم بوتين للحد من بعض تلك الإشارات التاريخية داخل نطاق أوكرانيا. لكن حتى سوء الفهم في الرسائل قد يكون أداة للدبلوماسية الروسية.

روسيا خلفاً للاتحاد السوفياتي

ذكر بوتين في خطابه بوضوح أن روسيا تعارض توسيع المؤسسات الغربية مثل الناتو والاتحاد الأوروبي، وبين أنه ينظر لهذا التوسع على أنه عملية ليست طبيعية، بل يتم تنسيقها وترتيبها إلى حد ما من الجهات الغربية الفاعلة ضد المصالح الروسية على المدى الطويل. وهذا بحد ذاته يتعارض مع روح انقضاء الحرب الباردة.

ويعتقد العديد من المحللين السياسيين والعسكريين في الغرب أن السوفييت والكتلة الشيوعية خسروا الحرب الباردة. لكن بالنسبة لبوتين، كان انهيار الاتحاد السوفيتي أحد أسوأ الكوارث في القرن العشرين ولم تحصل روسيا بصفتها خليفة السوفييت، على الاحترام والفضل اللازمين لإنهاء الحرب الباردة سلميا.ً وتبقى هذه التفسيرات عاجزة عن إفهام القصة الكاملة لأننا نحتاج أيضاً إلى مراعاة روايات ومشاعر الناس الذين يعيشون في مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق ولا يزال الكثير منهم في تلك البلدان يشعرون بالحنين إلى الماضي المفعم بالإرث السوفيتي. بينما على النقيض من ذلك، تبدو الأجيال الشابة أكثر تعاطفاً مع المزيد من التكامل مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

الصراع على مناطق النفوذ

لطالما أبدت روسيا انزعاجها من تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأراضي السوفيتية السابقة ومجالات نفوذها من خلال منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات السياسية المؤيدة للغرب. إن تنامي القوة الناعمة الغربية في مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق والتحول الثقافي في تلك المناطق يهددان المصالح الروسية. لكن مخاوف موسكو حول توسع الغرب في مناطق النفوذ السابقة ليست واقعية لأن هناك رغبة قوية وواسعة النطاق في تلك الدول للاندماج مع الغرب. ومع ذلك، فإن توسيع الناتو قابل للتفاوض لأن هدف التحالف العسكري هو توفير الأمن للحلفاء بدلاً من توليد توترات غير ضرورية.

وفي ظل هذه المعضلة الأمنية، تقوم روسيا بخطوات استباقية في مجال النفوذ السوفياتي السابق. حيث تحفز هذه التحركات العسكرية أيضاً الجهات الفاعلة المحلية في أوكرانيا وأماكن أخرى، على الشعور بالقرب من الناتو الذي يجعل روسيا تشعر بمزيد من التهديد وتقوم بالمزيد من الضغط السياسي والعسكري. كما يغذي التأثير الإجمالي للتحركات الروسية في مناطق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق المشاعر الشعبية المناهضة لروسيا والقومية. وتزيد هذه الحلقة المفرغة من تهميش موسكو وعزلها. وبعبارة أخرى، تستمر روسيا في فقدان جاذبيتها للناس في مناطق النفوذ السوفياتي السابقة. وخصوصاً بعد أن تراجعت قوتها الناعمة منذ ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.

حلف الأطلسي مرتبك

يشعر اللاعبون الغربيون بالتهديد من النشاط العسكري الروسي، ومع ذلك فهم راضون أيضاً عن الشعبية المتزايدة باستمرار للقيم والمؤسسات الغربية. وبغض النظر عن نوع المراجع التاريخية التي يطرحها بوتين، فإنه لن يغير توقعات الناس بشأن الثروة والحرية الأوسع والاستقلال السياسي الأكبر. وتدرك النخب السياسية الروسية هذه الحقيقة، ولذلك يعتقدون أن الوسائل العسكرية والأدوات القسرية ستكون أكثر عملية وفعالية في التمسك بنفوذ روسيا.

ومع أن المواجهات الساخنة بدأت مؤخراً وتسببت بفرار الشعب الأوكراني من مناطق الحرب المحتملة، إلا أن الخيارات الدبلوماسية لا تزال واقعية وأكثر ملاءمة لجميع الأطراف من بدائلها. ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تجري واشنطن وبروكسل حواراً وتفاوضاً صادقاً وواقعياً مع موسكو، بالرغم من أنه لم يتم التوصل إلى الاستعداد النفسي والسياسي لدبلوماسية أكثر حدة وموجهة نحو النتائج حتى هذه اللحظة. ولا تزال الأطراف متنافرة ولا تريد أن تفهم وتحترم مخاوف ورسائل بعضها.

وكل ما جرى حتى الآن يوضح أن واشنطن وموسكو قدمتا عروضاً مسرحية بدلاً من إظهار استعدادهما لعملية تفاوض أكثر صرامة. ويشعر كل من الجهات الفاعلة الغربية والروسية أن نظرائهم لا يحترمون بعضهم، ويجد كل طرف مزاعم الطرف الآخر متطرفة وغير واقعية. ويبدو في الوقت الحالي، أن موسكو لديها خيارات بديلة معدة بشكل أفضل. لكن العملية الدبلوماسية كلما تأخرت أكثر كلما زادت معاناة الشعب الأوكراني أكثر. ومع ذلك، ستعاني في نهاية المطاف، الدول الروسية والأوروبية والدول المجاورة أيضاً بشكل تدريجي، بما في ذلك تركيا. لكن واشنطن تبدو أقل تأثراً بسوء الفهم غير الضروري في الوقت الحالي.

وختاماً فإن حل الأزمة الأوكرانية يتطلب بشكل عاجل دبلوماسيةً واقعية.