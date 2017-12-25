السودان يعرض على رجال الأعمال الأتراك مليون فدان لزراعة القطن والحبوب الزيتية

عرض نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، "مبارك الفاضل المهدي"، على رجال أعمال من القطاع الخاص التركي والقطاع الخاص المحلي، استثمار مليون فدان من الأراضي الزراعية في البلاد، لزراعة القطن والحبوب الزيتية.

وأوضح المهدي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاستثمار في السودان، خلال مشاركته في منتدى الأعمال السوداني التركي، اليوم الاثنين، أن "المشروع الزراعي من شأنه تحقيق عوائد تصل إلى مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار لصالح أنقرة، فيما تبلغ الاستثمارات التركية في السودان ملياري دولار، وفقاً لتصريحات رسمية.

وأمس الأحد، قال الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان، في الخرطوم، إنهما يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

وكشف المهدي عن خطة وضعتها بلاده مع القطاع الخاص، لزيادة الإنتاج والصادرات إلى 10 مليارات دولار في فترة لا تزيد على ثلاثة أعوام، وأكد "أن مشاركة الجانب التركي في هذه الخطة، ستقلص الفترة إلى عام واحد".

بدوره، دعا وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، الجانب التركي لتسريع إنشاء مصارف تركية، لتسهيل انسياب الأموال بين البلدين.

وبدأ الرئيس أردوغان زيارة للسودان، منذ أمس الأحد، ضمن جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى الأربعاء المقبل، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.