14 مليار دولار.. حجم الصادرات التركية في نوفمبر الماضي

ارتفع حجم الصادرات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بنسبة 11.25، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء.

وأعلنت الهيئة اليوم الجمعة، بيانات الإحصاءات المؤقتة للتجارة الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، المعدة بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك.

وحسب البيانات، فإن حجم الصادرات خلال نوفمبر الماضي وصل 14 مليارًا و217 مليون دولار أمريكي.

كما أظهرت ارتفاع الواردات 21.3%، إلى 20 مليارًا و537 مليون دولار.

ووفقًا للبيانات، فإن عجز التجارة الخارجية بلغ 6 مليارات و320 مليون دولار.

وأشارت إلى ارتفاع حجم الصادرات خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بنسبة 10.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، وحقتت 143 مليارا و213 مليون دولار.

كما زاد حجم الواردات خلال الأشهر ذاتها بنسبة 16.9%، وسجلت 210 مليارات و704 ملايين دولار، حسب البيانات.