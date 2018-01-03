معدل التضخم السنوي في تركيا يبلغ 11.92 نقطة مئوية في ديسمبر

بلغ معدل التضخم السنوى التركى 11.92 فى المائة فى ديسمبر 2017، وفقا لما ذكره معهد الإحصاءات التركي اليوم.

وانخفض الرقم في ديسمبر 2017 عما كان عليه في نوفمبر من العام نفسه أي 12.98 في المئة

وشهدت أسعار المستهلك تغيرا شهريا بنسبة 0.69٪ في ديسمبر 2017.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة الشهرية والسنوية أعلى فى النقل بنسبة 1.69 فى المائة و 18.24 فى المائة على التوالى.

وفي ديسمبر 2016 بلغ معدل التضخم 8.53 في المئة، وفقا لهيئة الإحصاء التركية، توركستات.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في تركيا لعام 2017 إلى 11.73 فى المائة، وفقا لما ذكرته مجموعة من 20 خبيرا قدموا توقعاتهم أمس الثلاثاء.